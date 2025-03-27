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新北消保官抽檢捏捏樂玩具 包裝標識2/3不合格

中央社／ 新北27日電

新北市政府消費者保護官對市售捏捏樂玩具抽檢，於網路購物平台隨機購買12件，發現多達8件的包裝安全或標識不合格，全案已移由經濟部標準檢驗局進行查處並要求下架。

新北市法制局今天公布市售捏捏樂玩具抽檢結果，消保官鍾佳儒表示，從網路隨機購買抽檢12件商品，2件商品不符合國家標準物性安全要求，玩具包裝袋薄膜厚度單點小於0.032mm，且平均厚度小於0.038mm，恐有導致兒童窒息疑慮，已通知業者限期回收或改正。

他表示，3件無商品檢驗標識，1件雖標有商品檢驗標識卻未完成報驗。另有2件在標識上有些缺漏，因此，合格商品僅4件。全案已移由經濟部標準檢驗局進行查處，並要求販售通路下架。

主任消保官王治宇表示，小朋友因課業等壓力，會購買捏捏樂玩具紓壓，但為確保商品安全，這次未選擇從賣場抽檢，而是進行網路隨機購買，結果不合格率達3分之2，僅有4件包裝和標識都合格。

他呼籲消費者在購買時除要注意商品有無商檢標章及使用年齡限制，以及是否有製造商的住址、聯絡方式，以方便退貨或求償。

消保官 網路

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