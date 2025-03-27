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串接239處、10大醫院…北市消防救護車緊急優先號誌 每趟省42秒

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
根據2023年、2024年統計，消防救護出勤事故率下降62.5％。圖／台北市交通局提供
根據2023年、2024年統計，消防救護出勤事故率下降62.5％。圖／台北市交通局提供

北市交通局於2023年建制消防救護車緊急優先號誌系統，至今已完成239處路口布建、減少每趟出勤時間42秒，也讓通過路口事故率降低62.5％。交控中心表示，目前已串接台大、榮總等北市十大醫院，未來持續精進路線或研議擴大。

交控中心主任吳育緯表示，消防救護過程中分秒必爭，但是在十字路口處，即便實施慢、看、停，仍無法避免在道路壅塞、其他駕駛無法清楚知道救護車路線等安全疑慮，因而造成碰撞等事故，因此才會和救護及消防車的GPS資料連動。

吳育緯說明，經過統計平均每個月服務緊急車輛約3000趟次，以往消防救護車的出勤時，是將資料回傳到消防局的情資中心，因而造成時差，在合作之後，更新車上系統，每秒即時回傳車輛GPS（全球定位系統）點位到交控中心，交控中心能提早計畫、調整下游路口綠燈及紅燈秒數。

吳育緯說，系統以路網的概念思考，能夠將周遭消防救護車輛到醫院的路線，直接調控行經的紅綠燈，以分散或導引壅塞路段車流來順暢路口。

他說，緊急優先號誌系統從2023年開始布建，至今已完成239處，以及台大、榮總等醫學中心的路網串接，未來持續研議擴大或精進路線。

台北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平表示，根據美國心臟病醫學會的統計，OCHA（到院前心肺功能停止）患者心臟停止跳動後，每分鐘所造成腦細胞損傷，也影響到後續康復的機率。

顏富平說，每趟出勤到現地實施急救後，再送往醫院的時間平均為8分鐘，有了系統後能減少當中的42秒。統計2023年統計出勤事故率為16件，2024年則降到6件，經過實測對於出勤的消防同仁來說做到了效率及安全。

另外，是否會影響到交通車流？交通局表示，或多或少會影響，但仍是以緊急救護作為優先。至於其他縣市的相關做法？交通局說，據了解僅有路口處，台北市則是以路網概念來布建。

消防救護車會將點位上的GPS回傳到交控中心。圖／台北市交通局提供
消防救護車會將點位上的GPS回傳到交控中心。圖／台北市交通局提供

北市 救護車 消防隊

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