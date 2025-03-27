「遊客路過、經過、常常錯過」 侯友宜：坪林商圈發展待提升

新北市長侯友宜今與市府團隊前往坪林，出席行動治理座談，他強調，坪林擁有豐富的生態旅遊資源，但商圈發展仍有提升空間，市府將持續推動基礎建設，讓坪林更宜居、更具吸引力。

侯友宜表示，坪林擁有獨特的生態旅遊優勢，但目前商圈發展仍待加強，許多遊客「路過、經過、卻常常錯過」，未能停留消費。他指出，如何吸引民眾停留，是當前發展的關鍵，市府也會加速清水吊橋工程，讓地方觀光環境更加完善。

針對地方建設，他強調，颱風可能帶來的災害，市府會以最快速度處理，同時確保工程安全。此外，他也鼓勵青年返鄉發展，並感謝地方對道路鋪設的支持。他承諾，新北市府會與中央密切合作，並在財政允許下，全力推動基礎建設，確保「路平、燈亮、水溝通」，讓當地居民有更好的生活環境。

對於長者福祉，侯友宜表示，坪林的長者需要更完善的空間與設施，市府會持續關注並改善長輩的生活品質。他特別感謝立委羅明才與多位國民黨立委推動財劃法，讓新北市能夠獲得374億元的資源，雖然金額有限，但仍會優先投入偏鄉與基礎建設，讓更多地方受惠。