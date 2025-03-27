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影／北市中山商圈斑馬線塗銷又恢復 警批搞笑：請畫對角行人穿越線

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
交工處不到一周，26日早上派員恢復新光三越與誠品生活南西店的行穿線。（圖左為26日、圖右為22日）記者翁至成／攝影、合併
交工處不到一周，26日早上派員恢復新光三越與誠品生活南西店的行穿線。（圖左為26日、圖右為22日）記者翁至成／攝影、合併

南西商圈、台北捷運中山站1號和4號出口前，18日啟用新畫設的20公尺寬行穿線，看似行人天堂，孰料北市府交工處19日塗銷原本台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線，又配套沒到位，釀人車爭道，成為「人車地獄」。交工處不到一周，昨天（26日）早上派員把原本的2處行穿線畫回，轄區員警大嘆「完全不知道他們在幹嘛」、「交工處是在搞笑嗎」。

有員警受訪稱，該路口上周先後畫設20米行穿線、塗銷原有的行穿線，大幅度調整行人動線，但改完一直都很亂，給交工處很多意見，包括民眾仍習慣原本的行穿線過馬路，建議相關工程還沒改善前，恢復原有的行穿線，但被要理不理，直到媒體報導「人車地獄」後才重視、恢復。

另名員警吐槽，明明中山站1號出口工程還沒完工，腹地明顯不夠大，為何率先畫設20公尺行穿線？「隔天還逕自塗銷既有的2處行穿線，但路緣處的斜坡沒調整，人還是習慣從那邊走比較近，交工處的評估是在搞笑嗎？」

他說，若原本的行穿線真的要塗銷，應該要把原本的停止線往前移，讓車輛能停在前面，這樣行人才不會走到不該走的地方，結果卻畫設黃色槽化線。

他話鋒一轉質疑，若要提升捷運中山站周邊交通流動性及行人安全，不如調整成行人專用時相，並把路口畫設對角行人穿越線，能最大程度禮讓、保護行人，但交工處畫設20公尺行穿線後僅給33秒通行，根本做半套，不知道他們在幹嘛。

據了解，上次畫設20公尺行穿線，且在隔天塗銷原本的行穿線，當天才通知警察單位到場會勘，而這次恢復原本被塗銷的行穿線，又是前30分鐘才通知轄區警方，不少員警對交工處的態度不以為然。

記者26日晚上觀察，幾乎不見上周末人車爭道、車輛占據行穿線的情況，且昨天是平日，但選擇從新光三越與誠品生活南西店行穿線過馬路的人潮，明顯比20米行穿線的人還要多一些，可見恢復行穿線，對行人十足友善。

另外，記者發現，交工處這次恢復原有的2處行穿線，疑因其他考量，沒有還原自行車標線，且把長安西路19巷2弄要左轉南京西路的機車待轉格長度縮短。

北市府交工處26日恢復台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線。記者翁至成／攝影
北市府交工處26日恢復台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線。記者翁至成／攝影
北市府交工處26日恢復台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線。記者翁至成／攝影
北市府交工處26日恢復台北牛乳大王前以及新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線。記者翁至成／攝影
記者26日觀察，幾乎不見車輛佔據行穿線的情況，且選擇從新光三越與誠品生活南西店行穿線過馬路的人潮，明顯比20米行穿線的人還要多，可見恢復行穿線，對行人十足友善。記者翁至成／攝影
記者26日觀察，幾乎不見車輛佔據行穿線的情況，且選擇從新光三越與誠品生活南西店行穿線過馬路的人潮，明顯比20米行穿線的人還要多，可見恢復行穿線，對行人十足友善。記者翁至成／攝影
記者26日觀察，幾乎不見車輛佔據行穿線的情況，且選擇從新光三越與誠品生活南西店行穿線過馬路的人潮，明顯比20米行穿線的人還要多，可見恢復行穿線，對行人十足友善。記者翁至成／攝影
記者26日觀察，幾乎不見車輛佔據行穿線的情況，且選擇從新光三越與誠品生活南西店行穿線過馬路的人潮，明顯比20米行穿線的人還要多，可見恢復行穿線，對行人十足友善。記者翁至成／攝影

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