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清明掃墓不再人擠人 新北線上祭祀年衝53萬人次

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市線上追思祭拜系統，使用量逐年攀升。本報資料照片
新北市線上追思祭拜系統，使用量逐年攀升。本報資料照片

清明將至，各地掃墓人潮陸續湧現，新北市的線上祭祀系統，經歷疫情，已成為不少人祭祖新選擇，新北市民政局統計，2021年改版至近已突破224萬瀏覽人次，光是去年一年就有52萬9400人次使用。民眾指出，線上祭祀不受到時間、地點限制，隨時都可以拜，反而更常上去悼念親友。

新北市在2013年推出線上追思祭拜系統，涵蓋轄內19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠，民眾可以直接搜尋已故親友名字，直接線上祭祀，網頁即有實景拍攝影像，祭拜流程也以動態影片製作，讓民眾彷彿親臨現場。

如今蔚為風潮的環保葬區，因為不立碑，家人可以透過線上製作生平事蹟等影像專輯，也能邀請親友參與編輯，讓親友也能在清明時節慎終追遠。

系統創建之初因為需要帳號登入，使用率不高，但疫情爆發期間，民眾使用率逐漸上升，2021市府改版，不用再登入就能直接搜尋祭祀，新北市殯葬管理處指出，改版至今，瀏覽人次近224萬，去年一年使用人次達到52萬9400次。

殯葬處表示，希望藉由提供多元祭祀方式，提供民眾多一種祭拜方式選擇，免去清明期間奔波辛勞外，對先人的誠意也不減。

民政局也持續傳統祭祀服務，市府從今年3月22日至4月6日陸續啟動147處清明祭祀服務站及38條接駁專車路線，今年增加路線包含平溪區、樹林區、鶯歌區、三芝區等，民眾可多加利用免費接駁專車或大眾運輸工具前往祭祀。

市府也結合民政局、警察局、消防局、環保局、交通局及各區公所，提供公墓除草、公塔法會、服務站設置、紙錢集中站、交通規畫及清明服務網，讓市民掃墓祭祖更便利。

民政局也提醒，每年清明節掃墓期間，公墓雜草火警頻傳，各消防分隊即進入高度戒備狀態，各大公立納骨塔及公墓區的服務站也將免費提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具，呼籲民眾落實環保政策，提供金銀紙集中袋，推廣紙錢集中燒、減少燒政策。

黃小姐說，過去清明節等重大節日，才會想去祭祀已故親友，但透過線上系統，只要想念，隨時都能夠上線，不受時間、地點限制，確實非常便利。

新北市線上祭祀夯，但也傳統免費專車今年也持續提供服務。記者葉德正／攝影
新北市線上祭祀夯，但也傳統免費專車今年也持續提供服務。記者葉德正／攝影
新北市線上祭祀夯，但也傳統免費專車今年也持續提供服務。記者葉德正／攝影
新北市線上祭祀夯，但也傳統免費專車今年也持續提供服務。記者葉德正／攝影

公墓 清明節

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