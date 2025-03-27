三峽簡易自來水工程工程達陣 紓解旱季無水可取之苦

新北三峽區三面環山，有豐富的山林景致與特殊地形，因部分地區地勢較高仍無自來水到達，新北市水利局去年度補助三峽區公所415萬元經費，改善有木里、竹崙里、五寮里等地區既有簡易自來水設備，近期剛完工，造福146戶居民，解決當地居民長期以來的用水困擾。

水利局長宋德仁表示，在旱季或夏季枯水期時，山上常發生無水可取或水質變差情形，為改善當地民眾用水問題，此次工程總計完成2處取水口改善、鋪設1萬0925公尺HDPE管線及增設不鏽鋼走道。

取水口改善後，有系統地將溪流的水源水量匯流儲存在水塔中供居民使用，而HDPE材質管線因具抗壓性、耐震性及韌性佳，管線更不易破損漏水，另增設不鏽鋼走道，提供巡水員更安全、穩固的工作環境，降低巡水員在執行工作時發生意外風險。

五寮里長邱顯童說，當地居民長年引取附近的溪水來洗衣煮飯，在夏季枯水期時降雨不足，常面臨水源枯竭問題，另外巡水員在進行水源巡查或設備維護時，也常面臨地形崎嶇、地面溼滑的潛在危險，感謝市府及公所的支持與協助，幫忙改善汲水系統及設置不鏽鋼走道，不僅讓巡水員的工作環境更安全，也讓當地居民生活用水更加穩定，不再為尋找水源而煩惱。