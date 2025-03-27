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感謝黨籍立委推動財劃法修法 侯友宜向區里喊話：基礎建設不會少

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示特別感謝國民黨立委羅明才及其餘國民黨籍立委推動財劃法修法，讓新北市的財政分配更合理。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示特別感謝國民黨立委羅明才及其餘國民黨籍立委推動財劃法修法，讓新北市的財政分配更合理。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今率市府團隊出席石碇區行動治理座談，與里長及地方代表討論地方建設與市政發展。他在致詞時對於區長調動一事向里長表達歉意，並強調市府將持續推動基礎建設，解決地方民生問題。

侯友宜表示，區長因私事調動，導致人事異動，對里長而言並非好事，為此感到抱歉。他強調，市政問題不應等到行動治理座談才處理，而是應該「一發生就解決」，市府也願意與地方合作，針對不足的基礎建設共同改善。他強調，與里長間有深厚感情，但在公務上仍須回歸理性，共同推動市政發展。

針對地方關切的基礎建設議題，侯友宜指出，加壓站、簡易自來水、汙水處理、道路鋪設與停車場等，都是市府持續努力的目標，各局處也會加緊腳步推動。

他特別感謝國民黨立委羅明才及其餘國民黨籍立委推動財劃法修法，讓新北市的財政分配更合理。他表示，新北市長期面臨預算不足的挑戰，雖然地廣人多，但預算卻是六都中最少的，「就算財劃法下來後，東扣西扣可能也只剩100億，但我們會盡可能用在基礎建設上，重新劃分預算，讓里長能更好做事。」

侯友宜強調，市府對選民的承諾就是對他的承諾，因此會全力解決地方需求。他並向里長及市民信心喊話，強調今年底許多基礎建設已編列預算，不必擔心。他表示，基礎建設關係市民生活品質，期盼市府的努力能獲得市民肯定。

侯友宜 財劃法

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