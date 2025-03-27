感謝黨籍立委推動財劃法修法 侯友宜向區里喊話：基礎建設不會少

新北市長侯友宜今率市府團隊出席石碇區行動治理座談，與里長及地方代表討論地方建設與市政發展。他在致詞時對於區長調動一事向里長表達歉意，並強調市府將持續推動基礎建設，解決地方民生問題。

侯友宜表示，區長因私事調動，導致人事異動，對里長而言並非好事，為此感到抱歉。他強調，市政問題不應等到行動治理座談才處理，而是應該「一發生就解決」，市府也願意與地方合作，針對不足的基礎建設共同改善。他強調，與里長間有深厚感情，但在公務上仍須回歸理性，共同推動市政發展。

針對地方關切的基礎建設議題，侯友宜指出，加壓站、簡易自來水、汙水處理、道路鋪設與停車場等，都是市府持續努力的目標，各局處也會加緊腳步推動。

他特別感謝國民黨立委羅明才及其餘國民黨籍立委推動財劃法修法，讓新北市的財政分配更合理。他表示，新北市長期面臨預算不足的挑戰，雖然地廣人多，但預算卻是六都中最少的，「就算財劃法下來後，東扣西扣可能也只剩100億，但我們會盡可能用在基礎建設上，重新劃分預算，讓里長能更好做事。」

侯友宜強調，市府對選民的承諾就是對他的承諾，因此會全力解決地方需求。他並向里長及市民信心喊話，強調今年底許多基礎建設已編列預算，不必擔心。他表示，基礎建設關係市民生活品質，期盼市府的努力能獲得市民肯定。