網友哀號坐地起價…南港LaLaport開幕 中信園區停車也要漲了

南港LaLaport3月20日開幕，4天吸引逾20萬人次。不過最近有民眾在社群哀號，LaLaport開幕後，周邊中信園區停車費也漲價，網友嘆「自以為自己是信義區的身價...」、「周邊都坐地起價啦！」

有網友在臉書社群，貼出中信金融園區公告4月1日調整停車費率訊息，費率將與LaLaport相同，平日調漲為一小時60元、假日80元，特殊時段(南港展覽館展覽期間)收費以現場公告為準。

正因LaLaport開幕後，周邊停車場費率也調漲，有網友就在社群貼文提醒，要大家還是搭捷運或公車吧。不過也有網友留言說「這樣大家就不會因為中信停車便宜，而一窩蜂跑來停了，中信跟著賺一波」，也有網友嘆「親子客還是會開車啦」、「哇！周邊都坐地起價啦！」「看來捷運機廠最後也是會漲...。」