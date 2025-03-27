廢公館圓環 路線配置將重新規畫

台北市長蔣萬安拍板廢公館圓環，副市長李四川在臉書貼出拆圓環後的路線配置圖，遭質疑是否仍要禁行機車或兩段式左轉。蔣萬安表示，已要求路口重新規畫設計；交通局長謝銘鴻表示，會「重新歸零思考」。

交通網紅Cheap認為，台北公館圓環有紅綠燈、兩段式左轉和對不準的標線，其實把禁行機車、兩段式左轉拿掉，就會好很多了，並質疑道路設計是否有交通專業，引起許多網友共鳴，按讚、留言支持。

中山區里長昨座談，蔣萬安說，公館圓環連7年為北市交通事故肇事熱點第1名，也是行人穿越的斷點，屬高危險路口，所以他請交通局重新評估、深入研究，也和副市長林奕華、在地議員和里長討論後，拍板拆除。

蔣萬安拍板廢公館圓環，議員李明賢調閱警察局的公館圓環事故數，平均一年6793件，而單是機車未依規定兩段式左轉被開罰，平均一年也有4857件，換算下來，罰款金額高達300萬元。他要求市府廢除公館圓環後，應調整成機車免待轉、內線不要禁行機車，才是落實道路平權。

謝銘鴻說，圓環拆除後是張白紙，會委託路型規畫顧問公司，同時邀專家學者、使用者，採公民參與方式討論標線改道，「最大公約數是一定要安全」；公館圓環過去至今都有擦撞、側撞等情形，機車也容易違規，會重新考量車道數，及是否設機車左轉車道等。

消基會董事、交通組召集人李克聰建議，市府應先針對有、無兩段式左轉的行車動線進行電腦模擬，看看汽、機車是否有衝突，尤其兩段式左轉，機車進待轉區也可能占用不少空間，如一個方案對效率比較好，另一方案對安全比較好，市府就要在兩者間拿捏，根據電腦模擬因應配套，才會更完整。