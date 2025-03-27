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人行地下道退場 北市今年擬拆3座

聯合報／ 記者張策楊正海／連線報導
封閉地下道後市容會提升很多，行人動線空間也比較大。記者張策／攝影
封閉地下道後市容會提升很多，行人動線空間也比較大。記者張策／攝影

雙北近年陸續拆除近百座使用率低的人行陸橋和地下道，其中永和區竹林地下道封閉2個月，新北市府接獲15件陳情盼保留，市府各單位昨會商，仍決定封閉轉型滯洪池。在北市，台大公館、台師大和平及行政院前等3座人行地下道也計畫今年拆除。

新北市養工處長鄭立輝說，目前仍在使用的人行地下道多數超過30年，考量道路交通條件變遷、行人友善空間規畫及維護成本，市府近年陸續拆除10多座使用率偏低的地下道，以免成為治安死角，也讓空間重新規畫利用。但他說，並非所有人行地下道都會拆除，永和福和國中、秀朗國小周邊地下道剛性需求強，有大量學生每天通行，仍會保留。

北市2000年起已拆除地下人行道22座，現存37座，新工處副處長王健忠表示，其中25座具功能性，包括與公園或捷運連通，或地方仍有使用需求，均評估保留，但未來規畫拆除的地下道還有12座。

24歲劉小姐表示，她不會走地下道，主要是覺得危險，也認為拆除後市容會更美觀；33歲王先生也說，地下道沒有存在的必要。

新北市竹林路旁地下道啟用至今逾40年，地下道使用率大幅下降，區公所仍要花人力、資源維管，也可能衍生安全問題。永和區公所工務課長張德弘表示，平均每100名行人僅1人會走地下道，主要使用者是附近莊敬高職學生，因此研議拆除。

拆除消息一出，部分市民透過1999等管道陳情盼能保留，有人擔心中正橋下來的車輛速度過快，右轉車輛也可能因視線不佳傷及行人。還有一部分人對人行地下道有很深情感，強調「那是我童年回憶」。

市府工務局養工處、交通局和永和區公所昨討論人行地下道封閉案，養工處表示，經過2個月試辦封閉，與會各機關均同意封閉，將進一步與地方民代確認，是否同意封閉並轉型為滯洪池。

張德弘說明，該路口已微調斑馬線位置，讓右轉車輛能清楚看到行人動態，確保開車者、行人都安全。

另外，新北人行陸橋已拆58座、剩餘96座，包含今年研議存廢評估中的板橋自強陸橋、府中遊龍陸橋及三重光興陸橋；目前封閉的人行地下道有20多處。

人行道 行人

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