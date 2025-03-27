廢地下道新價值 分擔強降雨防災

新北市廢除的人行地下道，有4座轉型為滯洪池再利用，北市也把錦州、錦西街及中山北路交叉口下的廢棄地下道轉型為滯洪池，發揮剩餘價值。兩市陸續評估其他地下道是否比照轉型，新北市府已鎖定中和員山路及中和國小地下道評估。

新北市拆除10多座人行地下道，其中永和4座均轉型滯洪池。水利局表示，極端天氣頻繁出現，都市空間開發密集，考量海綿城市需求，排水改善工程施作不易，因此部分退場的地下道改建為滯洪池，減輕排水系統負擔。

新北市養工處長鄭立輝表示，地下道轉為滯洪池後，降雨時將地面積水導入其中，待雨勢減緩後再抽出，達到緩解排水負擔的作用。

永和區林森地下道等4處人行地下道轉型滯洪池，提供約800公噸滯洪容量；北市錦州、錦西街及中山北路交叉口下的廢棄地下道改成滯洪池，則可容納降雨量達718公噸。

新北水利局表示，中和區員山路及中和國小2處地下道仍在施工，預計完工後還可增加約380公噸滯洪量。水利局副局長張修銘說，中永和地區地狹人稠，部分地區長年有積淹水問題，打造滯洪池最難的就是找地點，地下道因已有出入口，改造時能快速封閉；原本地下道內的抽水馬達僅能排除少量積水，改為滯洪池後，更換更強效的抽水設備，提升排水效率。

新北市養工處橋隧維護科科長黃柏升說，每座地下道改建滯洪池前，都會先確認結構安全與防水性，經完整檢測確保不會滲漏，才封閉轉作滯洪；封閉後，路面上僅留下類似孔蓋等裝置，人行動線變順暢、友善。