新北里鄰編組調整 送議會審議

新北市去年啟動新北市里鄰編組調整計畫，昨市政會議通過，現有1032里調整為1029里，淡水、林口、五股新增7里，三重、瑞芳減10里，另有8里調整里界。全案將送新北市議會審議，若要明年選舉適用，要在今年12月24日前審定並發布實施。

民政局指出，新北總人口數至去年底404萬7001人，較2010年改制前的389萬7367人，增加14萬9634人，增幅達3.8%，里別人口差距愈趨明顯，林口區南勢里人口數高達3萬3894人，而瑞芳區的碩仁里僅有143人，差距甚大，為讓里鄰長工作負擔合理化，推動里鄰與里界調整。

昨通過版本新增部分，林口區現有17里，將新增4里，由南勢里分出新林里、力行里，湖南里分出頭湖里、文湖里；淡水區現有42里，新增2里，崁頂里分出新崁里、新市里；先前未曝光的五股區，現有20里新增1里，成泰里分出芳洲里。

市長侯友宜指出，計畫書送議會審議，過程要持續與議員、里長溝通，並取得更高共識，讓計畫如期完成。

瑞芳區現有34里，將減少6里，南雅里里長吳顯煌說，「鄰里調整應該全面檢討不該只拿小里開刀」，南雅里要併入濓新里，但兩里相隔好幾個山頭，都是土石流潛勢區，極端天氣來得又猛又急，有事絕對無法兼顧，市府整併只考慮到人口，未實際考慮到人文風土與地理限制，他多次在說明會表達想法均未被採納，令人心寒，盼議會能再好好討論。