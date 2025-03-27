騎樓停車？ 北市：非機退段先勸導

北市機車停車位一位難求，民眾在騎樓停機車常被檢舉開單，萬華區7里長建請北市比照新北，較寬闊的騎樓可以停機車，避免民怨。北市府表示，實施「機退」路段騎樓仍禁停，其他路段較寬騎樓停車，若不影響通行，會先勸導。

北市推動機車退出騎樓、人行道政策，迄今已20年餘，目前仍持續推動中，但北市機車數量可觀，機車停車位經常供不應求，仍可見民眾在人行道或騎樓停機車被取締。

市府上周舉辦萬華區里長座談時，萬華區福音、雙園、頂碩、日善、忠德、和德、錦德等7里的里長，聯合向市府提案，建請北市府比照新北市政府，訂定機車停放處理要點，讓較寬闊的騎樓可以合法停放機車，警察執法也有依循標準，紓解民眾屢遭開單壓力。

里長們均表示，萬華區隔壁就是新北市，為何北市不能比照開放？

北市交通警察大隊表示，若是規畫為「機退」路段，警方一律加強取締，至於一般騎樓，若較寬闊，沒有影響行人通行，先以勸導為主。

北市府表示，機退政策還是要繼續實施，未來推動時會選擇適合的路段，若要設機退，也會考慮當地狀況，要有配套備案，避免造成交通不便，若有特別的個案，再由停管處辦會勘。