商圈超寬斑馬線惹怨 蔣萬安令檢討

北市府上周在中山商圈內畫20公尺寬的斑馬線，被外界稱「超浮誇斑馬線」，也引來民眾抱怨人車通行不便；市長蔣萬安昨下令檢討，並啟動全天的「行人專用時相」，區隔人車通行。里長指出，盼市府做任何決策，一定要先跟地方溝通。

台北捷運公司與交通局在捷運中山站1號和4號出口前方畫20公尺寬的斑馬線，並塗銷誠品生活南西店到新光三越三館的斑馬線，以及台北牛乳大王前的斑馬線，引發熱議。

有人讚「超浮誇斑馬線」像「台北小澀谷」，但也有人批另類「人車地獄」。

在地的光能里長陳靜筠表示，因周邊巷弄都不大，車輛從巷弄出來要左轉南京西路時，必定得穿過這新繪斑馬線，但因斑馬線寬度長達20公尺，無法一次紅綠燈就轉過，造成車陣卡住，對行人也不友善，尤其也要顧慮老幼的通行速度。

陳靜筠表示，里政、市政她都是與蔣萬安一條心，不過市府做任何決策，一定要跟地方溝通，研究可不可行。

蔣萬安昨表示，他上周六有經過，看到民眾反應後，立即請交通局檢討，兩邊的斑馬線民眾依然有行人穿越需求，已請交通局恢復，並規畫全日「行人專用時相」將車輛及行人完全區隔，也即刻要求交通局等相關單位，要整體規畫入口設計，方便行人往各方向通行。

交通局說，昨繪製完工兩邊的斑馬線，讓行人恢復通行後，已啟動24小時的行人專用時相。

蔣萬安也宣布，台北捷運公司本周六也會在中山商圈試辦行人徒步區封街，給市民方便、安全的徒步空間，並滾動檢討。

北捷表示，會先以線型公園人行道配合工程畫設，本周六下午2點到4點半舉辦「心中山新生活」活動，就會先測試南京西路23巷、25巷封街，並透過試辦討論未來長期方案。

地方是否能接受部分路段為徒步區？陳靜筠表示，當地住戶數多於店家數，應要共存共榮，市府決策應要「不擾民」，站在絕大多數市民立場思考。