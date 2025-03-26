中山商圈「超浮誇行穿線」 北市啟動行人專用時相滅火

捷運中山站繪製20公尺寬的行穿線引起話題，而周遭誠品南西、新光三越三館前的斑馬線遭塗銷，經過一周試辦後，經過討論又重新繪製。交通局表示，未來在行人專用時相行內，行人可以各方行走，未來則會再研議調整紅綠燈秒數。

記者實地在下午6點走訪，誠品到新光三越三館的行穿線已繪製完畢，順勢解決了汽機車穿越大型行穿線不知道該如何停等的狀況。行人部分，遊客、上下班民眾行經，猶如東京澀谷的十字路口。

交工處設施科長許銓倫說，經過這禮拜的試行，若將誠品到新光三越三館的行穿線塗銷，引導到20公尺寬的行穿線，仍會有不少遊客外溢，考量已有24小時行人專用時相行，因此將原先塗銷的行穿線再重繪，設計成一個行人穿越的區域。