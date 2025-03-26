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北市海葬逐年增加 今31位先行者接受家屬祝福到處旅行

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市今年首場聯合海葬於今天在基隆碧砂漁港啟航。圖/北市殯葬處提供
台北市今年首場聯合海葬於今天在基隆碧砂漁港啟航。圖/北市殯葬處提供

北市今年首場聯合海葬於今天在基隆碧砂漁港啟航。北市殯葬處今年特別以「遨遊沁藍海洋」為主題，從追思會場的佈置、安息小船及入海滑道的設計，都展現了不同於傳統告別式的莊嚴與巧思，讓家屬在送別過程中，感受到溫暖、撫慰與平靜。

今天有31位先行者的骨灰在家屬的陪伴下，與追思卡一同放入安息袋中。隨後家屬們登上大型船艇，親手將承載著先行者骨灰的安息小船，沿著特別設計的入海滑道，緩緩送入大海，象徵著生命回歸自然的循環，愛與思念將永不止息。

北市殯葬處表示，北市自民國92年起推動海葬，參與人數逐年增加，截至113年底共計服務1548位亡者，這顯示環保葬觀念已深植人心。選擇海葬的民眾及家屬，宗教信仰趨向多元，包括佛教、道教及基督教等，甚至有無宗教信仰者，反映出環保葬觀念已獲得廣泛認同，並可跨越不同宗教的藩籬。

「我們希望奶奶走了以後，也能像以前一樣，到處旅行。」為實現92歲、生前熱愛旅行的張奶奶遺願，家屬們選擇了以海葬的方式，讓她回歸自然。曾先生表示，家中親友對於選擇海葬都表示支持，沒有任何反對意見。他們認為，環保葬不僅是對逝者的尊重，也是對環境的一份關懷。

「奶奶的樂觀開朗一直影響著我們」家屬也說，「我們相信，選擇海葬是對她最好的祝福。」他們也表示，很願意向其他親友推薦這種回歸自然的方式。

殯葬處表示，海葬不僅讓逝者在壯闊大海中徜徉，更能體現「海納百川」的精神，讓生命與自然融合，達到永恆的安息，此外今年更貼心提供家屬客製化追思照片、影片及標有海葬地點經緯度的紀念小物，希望讓這份對逝者的愛與祝福，能永存於家屬心中。

今年北市預計辦理6場次聯合海葬，參加聯合海葬儀式，含骨灰研磨及暫厝全程免費，不分縣市、國籍皆可參加。未來將持續推廣海葬，並提供更完善的服務與配套措施，讓更多民眾能選擇以這種回歸自然的方式，為摯愛的親人送上最後的祝福。

台北市今年首場聯合海葬於今天在基隆碧砂漁港啟航。圖/北市殯葬處提供
台北市今年首場聯合海葬於今天在基隆碧砂漁港啟航。圖/北市殯葬處提供

北市 奶奶 殯葬處

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