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新北汐止在地企業相揪做公益 兒童節送家扶童智能手環

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
在地企業觀天下有線電視跟精華光學公司攜手贈送家扶孩童兒童節禮物。 圖／觀天下有線電視提供
在地企業觀天下有線電視跟精華光學公司攜手贈送家扶孩童兒童節禮物。 圖／觀天下有線電視提供

下個星期就是兒童節，每一年都會準備兒童節禮物給汐止家扶中心孩子的觀天下有線電視公司，今年則是和精華光學公司聯手，兩家在地企業一起做公益，今(26)日捐贈小米手環，希望讓孩子們都能好好運用時間，也可以提醒他們對健康的重視，這份兒童節禮物小朋友都好喜歡。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，兒童節又到了，跟往年一樣都有幫小朋友準備兒童節禮物，今天給的禮物是小米手環，第一個是希望小朋友在上課讀書準時，看一下手環時間掌握時間，好好去利用發揮，好好學習，觀天下有線電視公司長期以來都有在公益活動，秉持在地企業關心地方，會持續做下去。

精華光學公司副理柯佩妮提到，精華光學是汐止的在地企業，在汐止已經深耕30幾年了，一個企業的成功仰賴於汐止在地居民的幫助，回饋社會也是企業應盡的社會責任，這是公司第一次參與兒童節捐贈活動，很感謝家扶有這樣的活動，購買小米手環送給小朋友，希望對他們有幫助，也希望小朋友喜歡，祝福他們兒童節快樂。

基隆家扶中心主任黃詩文指出，今天很感謝精華光學還有觀天下兩個單位到中心來做捐贈，帶給孩子很棒的兒童節禮物，透過小米手環，孩子們可以好好的運用時間，發揮在功課上面，也期待透過這樣相互交流的歷程、多元關懷，讓孩子在學習上更上一層樓。

孩子配戴小米手環，不但掌握時間，還有可以提醒他們對健康的重視，可以關心其睡眠、女性健康管理、壓力檢測及心律狀況等，現場也把手環送給小朋友，他們也馬上配戴起來，小朋友說，好喜歡這份兒童節禮物。

兒童節 朋友 禮物

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