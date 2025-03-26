今年首場治安會報 汐止警分局著重交通治安防詐騙

汐止警分局召開今年度第一場的治安會報，邀請汐止區公所、里長、學校等單位參加，會中除了各單位進行業務報告，包括這段期間竊案及酒駕取締等等之外，也針對交通、治安加強宣導，包括捷運剛動工的交通、以及如何防詐騙等等，希望各單位協助宣導。

汐止警分局長徐俊生提示，召開治安會報主要是因為能夠跟參加的各單位，包含里長、民意代表以及工作同仁，加強宣導最近的交通工作，最重要的是就是在3/20日在汐止地區已經有汐東捷運的開工，還有在同一天南港的LaLaport也開始營運了，週邊的交通應該也會有一些連帶的影響，如果有發現交通上的不便、或是一些臨時的交通障礙，希望透過民眾的力量，第一時間通知警方，會派員到現場處理，也會協調市府交通局、養管單位，儘速恢復交通正常的狀態，相關資料也可以在網路汐警大家好，看看相關的交通疏導作為。

徐俊生提到，至於治安工作，近期以來詐騙案件還是大多數人關心的，其中在財損大宗也就是假投資的部分，警分局在這個月19日及24日，有兩件阻攔詐騙，最高阻攔金額有130幾萬元，要提醒大家不要輕信一些投資、高獲利，這都可能是詐騙，記得，一定要再三求證，假投資有一個特點，就是一定會邀請加入群組，並且誘導下載他們的APP資料，裡面都是他們構思出來的高獲利，一開始也許會有小額的出金獲利，但等到民眾繼續沈迷之後，就會誘導再投入更多的金錢，等之後要再跟他們有出金動作時，是永遠都要不回來了，甚至拉黑不再聯絡，希望民眾不要貪小便宜，利用合法管道投資。

徐俊生指出，最近還有發現就是Line有一些帳號被盜用的狀況非常的嚴重，Line公司也發出訊息通知，在3月中旬的統計，就是3/1日到3月中的數量，已經比2月一整個月，高達有八成以上，接獲客服通報有帳號被盜用的情況，帳號被盜用後，就會透過帳號去跟親朋好友索討金錢、借錢等等，類似的狀況在汐止包含一些地方居民以及一些意見領袖都有發生Line帳號被盜用的狀況，切記不要因為一個影像畫面或是Line訊息要借錢，就馬上去匯款，記得要跟對方再三求證，確認是本人之後，再做決定。

自強里長康金龍說，現在被詐騙的人蠻多的，里內的里民也有被詐騙的經驗，或多或少都有發生，透過警分局加強防詐騙宣導，里民對於詐騙的警覺心會提高。