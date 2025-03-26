山陀兒重創新北石門青山步道 議員現勘要分段開放

在去年10月山陀兒颱風過境帶來的超大豪雨引發北海岸的多處災情，其中石門區的熱門景點青山步道也因為大水的衝擊受損相當嚴重，憂心遊客的安全，石門區公所於通報災情後就一直封閉至今，不止是登山健行遊客無法到訪，就連附近商家的生計也清淡許多，為此市議員鄭宇恩就辦理會勘，要來瞭解青山步道的修復期程。

市議員鄭宇恩指出，青山步道的封閉，不僅影響喜愛來到石門親山、健行的遊客，人潮的減少更是影響周邊商家觀光收入，而實地的會勘發現，不只是第一道鐵橋後受損嚴重，之前的步道也是土石堆積難以行走，為此也要求觀光旅遊局要盡快並整段的修復。

會勘的現場市府觀旅局、石門區公所都一起參與，實地會勘，沿途可以見到山壁的水利溝渠不見以往的流水，步道石板上還有被大水沖刷而下的泥土及碎石堆積，相當的不好行走，而走到受損嚴重的第一條橋後，原本的通行足跡被巨石擋道，還有更上方的第二條橋或是第三條橋的扶手欄杆，被大水、巨石沖毀落在步道上石堆中，步道的修復恐怕不是一朝一夕能夠完成。

市議員鄭宇恩提及，按照原本的計畫全部的修繕工程要耗時2年，這樣的封閉時間實在太久，對地方觀光影響甚巨，因此這次與觀旅局及石門區公所也研議未來修復到哪裡就開放到哪裡，分段的開放，讓遊客可以前往，也讓地方的商家所受到的生計影響減輕一些。

透過這次的會勘也瞭解到，青山步道將由中央提供經費兩千三百多萬來修復，而市議員於會勘中也督促觀旅局應儘快開始修繕工程，以及災點前步道的維護也要做好，儘快的修繕並開放，還給遊客安全的休憩環境，也要恢復在地商家原本的觀光生計。