新北三芝三生步道吉野櫻綻放 三和社區熱鬧活動行銷在地

三芝區三生步道吉野櫻花悄悄綻放，尤其碰上連續幾日的氣候回暖天氣晴朗，在枝頭上的花朵更多了，而緊鄰著大坑溪畔的風景，可不是只有櫻花可以欣賞，櫻花之後還有紫藤花接力登場，民眾於清明連假也可以安排到三生步道走走，欣賞不同的花卉。

三和社區發展協會理事長江慶崇說，目前整條步道花開大約六成，在連日的好天氣下可望開出更多的櫻花，而三和社區發展協會為了要趁櫻花季行銷在地與社區的農特產品，特別在週日30日於三生步道舉辦了藝遊三生產業行銷活動，現場有市集有表演，熱鬧非凡。

江慶崇更指出，社區這場活動將會邀請在地的學校以及在地的表演團體演出，就是希望在社區活動行銷在地產業的同時，也能夠提供在地的學生、表演團體一個展演的空間，一起展現三芝在地的活力與生命力。