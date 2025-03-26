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美麗華「涓豆腐」驚見老鼠 北市衛局今稽查未發現

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查發現冷凍及冷藏冰箱上方通風口不潔等衛生缺失。圖／北市衛生局提供
連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查發現冷凍及冷藏冰箱上方通風口不潔等衛生缺失。圖／北市衛生局提供

連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，有民眾與家人日前用餐時，發現天花板有老鼠亂竄，用餐後陸續身體不適。台北市衛生局表示，昨日已接獲通報並立案處理，今派員前往稽查，未發現病媒及病媒出沒痕跡，但有衛生缺失，已要求限改。

衛生局表示，民眾反映在大直一家韓式料理用餐後身體不適且用餐區有老鼠出沒，今日派員前往稽查，現場用餐區、食品作業區均未發現病媒及病媒出沒痕跡，也未發現有食材變質腐敗或逾有效日期，食材保存溫度尚符規定。

衛生局說，但查有冷凍及冷藏冰箱上方通風口不潔、食品作業區檯面上方不潔等缺失，已責令於3月29日前改善完畢，期屆複查如仍不符規定依違反食安法第8條及同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查發現食品作業區枱面上方不潔等衛生缺失。圖／北市衛生局提供
連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，北市衛生局今稽查發現食品作業區枱面上方不潔等衛生缺失。圖／北市衛生局提供

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