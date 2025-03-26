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改善無家者的生活環境 新北街友中途之家獲贈床墊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北街友中途之家陸續換上新床墊。圖／新北市社會局提供
新北街友中途之家陸續換上新床墊。圖／新北市社會局提供

為改善「無家者」居住環境，國際扶輪社3490地區總監陳建勳26日率幹部及社友捐贈47張單人床墊，總市值40萬餘元，提供予新北市街友中途之家「社會重建中心」及「幸福居」。

新北街友中心原有的床墊除已老舊，到了天氣濕冷時，保暖度較不足。社會局長李美珍表示，床墊不只是生活必需品，更關係到身心健康，感謝扶輪社的善舉，看見弱勢需求，讓此次捐贈不僅是物資的提供，更是愛與關懷的具體展現。

李美珍說，街友自立生活，除了自身的努力和社工的協助，社會大眾善意的支持更是一大助力，有愛心注入能讓無家者獲得更多的溫暖、支持及自信心的建立，在自立生活的路上走得更加穩固。

國際扶輪3490地區總監陳建勳表示，這次與新北市第11分區新莊菁美扶輪社、新北卓越、新北綠家、永大、新北永心、新北永愛及美力卡企業有限公司等7家慈善團體一起響應「新北市好日子愛心大平台」，經瞭解社會局的需求，便結合長榮家具行捐贈床墊給新北街友中途之家，希望讓無家者獲得更舒適的休息環境，協助他們在自立生活的路上獲得溫暖和元氣。

社會重建中心主任丁琨祥表示，能有民間單位看見無家者的需求並提供幫助，這份心意非常難能可貴，這讓往往較不受待見的無家者，感受到被尊重與善待，中途之家的住民們也回饋感到很惜福感恩。

國際扶輪社3490地區總監陳建勳(左2)及新莊菁美扶輪社社長施順文(中)率幹部及社友捐贈單人床墊予新北市街友中途之家，由社會局長李美珍(右2)代表受贈。圖／新北市社會局提供
國際扶輪社3490地區總監陳建勳(左2)及新莊菁美扶輪社社長施順文(中)率幹部及社友捐贈單人床墊予新北市街友中途之家，由社會局長李美珍(右2)代表受贈。圖／新北市社會局提供

床墊 街友

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