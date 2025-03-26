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影／華碩基金會捐贈長照專車 稻香長者上課更便利

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市市長蔣萬安（右三）、台北榮總院長陳威明（右二）、華碩文教基金會執行長魏杏娟（左三），下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，並與長照專車一同合影。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（右三）、台北榮總院長陳威明（右二）、華碩文教基金會執行長魏杏娟（左三），下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，並與長照專車一同合影。記者林伯東／攝影

北市市長蔣萬安、台北榮總院長陳威明、關渡醫院院長陳亮恭，下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，表揚華碩文教基金會善盡企業社會責任，以具體行動和溫暖用心，捐贈長照專車，培訓專業駕駛擔任志工，幫助更多長者克服行動不便交通因素，快快樂樂到「稻香社區長照機構」上課，接受專業的日間照顧。

蔣萬安表示，台灣2025年即將步入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口數達20%，即每五人就有一人是老人。台北市領先全國平均，已成為超高齡城市，未來更將成為全國高齡化程度最高的行政區。許多長者迫切需要相關長照服務，更是全國各地區急需解決的問題。

蔣萬安感謝華碩文教基金會的助力，及台北榮總、關渡醫院、「稻香社區長照機構」對長照用心投入，幫助政府提升照護品質，台北市政府將持續廣布長照據點，提升服務可近性，多管齊下打造「經濟自主」、「健康生活」及「行動無礙」的高齡友善環境，使長者能有健康、快樂及尊嚴的老年生活，工作中的子女也能安心托老。

北榮院長陳威明說，國家長照政策著重於社區服務體系建置的重要性，然優質長照服務需要完整的細緻規劃，更需要擴大民間和企業參與的能量。以台北市北投區為例，有許多長者需要日間照護，卻因行動不便無法自行前往日照中心，同仁發現這個問題，邀請在地企業華碩文教基金會一起投入長照公益，解決交通問題，讓長者到日照中心快樂學習，增加社交互動延緩老化，幫助長者達成「健康生活、快樂變老」的目標，也減輕家庭的照護負擔。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，該基金會十分重視照顧服務的溫度，除了捐贈長照專車，更用心招募並培訓專業駕駛，讓「接送」的過程和路程，超越單純的「接送」，而是每日溫暖與安全的互動。社區長者在華碩長照專車抵達家門口前便懷抱著滿心期待，期待見面時刻的問候、分享和支持，溫馨「接送」過程更建立起彼此間的默契和信任，延伸出不可言喻的情感聯繫。除了捐贈長照專車，華碩文教基金會也捐贈台北榮總一批手持式超音波，讓有需要的民眾能獲得最佳的即時診療，搭配資通訊科技專業與雲端服務強化高齡照護。

華碩文教基金會善盡企業社會責任，以具體行動和溫暖用心，捐贈長照專車，培訓專業駕駛林秉鋒（圖）擔任志工，幫助更多長者克服行動不便交通因素，快快樂樂到「稻香社區長照機構」上課，接受專業的日問照顧。記者林伯東／攝影
華碩文教基金會善盡企業社會責任，以具體行動和溫暖用心，捐贈長照專車，培訓專業駕駛林秉鋒（圖）擔任志工，幫助更多長者克服行動不便交通因素，快快樂樂到「稻香社區長照機構」上課，接受專業的日問照顧。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（左四）、台北榮總院長陳威明（中）、華碩文教基金會執行長魏杏娟（左三），下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，並與現場嘉賓一同合影。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（左四）、台北榮總院長陳威明（中）、華碩文教基金會執行長魏杏娟（左三），下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，並與現場嘉賓一同合影。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（中）、台北榮總院長陳威明（右）、華碩文教基金會執行長魏杏娟（左），下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，致贈感謝狀並合影。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（中）、台北榮總院長陳威明（右）、華碩文教基金會執行長魏杏娟（左），下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，致贈感謝狀並合影。記者林伯東／攝影

北市 榮總 長照

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