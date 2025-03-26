影／華碩基金會捐贈長照專車 稻香長者上課更便利

台北市市長蔣萬安、台北榮總院長陳威明、關渡醫院院長陳亮恭，下午出席「稻香社區長照機構」傳愛感思活動，表揚華碩文教基金會善盡企業社會責任，以具體行動和溫暖用心，捐贈長照專車，培訓專業駕駛擔任志工，幫助更多長者克服行動不便交通因素，快快樂樂到「稻香社區長照機構」上課，接受專業的日間照顧。

蔣萬安表示，台灣2025年即將步入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口數達20%，即每五人就有一人是老人。台北市領先全國平均，已成為超高齡城市，未來更將成為全國高齡化程度最高的行政區。許多長者迫切需要相關長照服務，更是全國各地區急需解決的問題。

蔣萬安感謝華碩文教基金會的助力，及台北榮總、關渡醫院、「稻香社區長照機構」對長照用心投入，幫助政府提升照護品質，台北市政府將持續廣布長照據點，提升服務可近性，多管齊下打造「經濟自主」、「健康生活」及「行動無礙」的高齡友善環境，使長者能有健康、快樂及尊嚴的老年生活，工作中的子女也能安心托老。

北榮院長陳威明說，國家長照政策著重於社區服務體系建置的重要性，然優質長照服務需要完整的細緻規劃，更需要擴大民間和企業參與的能量。以台北市北投區為例，有許多長者需要日間照護，卻因行動不便無法自行前往日照中心，同仁發現這個問題，邀請在地企業華碩文教基金會一起投入長照公益，解決交通問題，讓長者到日照中心快樂學習，增加社交互動延緩老化，幫助長者達成「健康生活、快樂變老」的目標，也減輕家庭的照護負擔。