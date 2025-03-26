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台北人的回憶 這3處人行地下道因老舊將列入評估拆除

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市台大校門口前羅斯福路與新生南路口由於交通狀況複雜，設置地下道。報系資料照
台北市台大校門口前羅斯福路與新生南路口由於交通狀況複雜，設置地下道。報系資料照

北市人行地下道總數量59座，從民國99年起至去年已拆除22座，現存數量37座，其中3座因過於老舊，將達50年，今年列入評估是否拆除，分別是台大公館、台師大和平及行政院前等3座人行地下道，將成為台北人的回憶。北市新工處指出，仍須完成文資審議和交通配套並與地方溝通，取得共識才會啟動拆除。

今年列入評估拆除的地下道，分別是「師大和平」地下道，位於和平東路1段、師大路口，民國64年竣工；第二座是「台大」地下道，位於羅斯福路3段、新生南路口，當年設置是因新生南路台大側無行穿線，66年竣工，另一座是「行政院」地下道，位於忠孝東路1段、中山北路口，67年竣工。

新工處表示，台北市從民國99起，拆除地下人行道共22座，現存37座，其中有25座具功能性，包括與公園或捷運連通，或地方仍有使用需求，均評估保留，另外，也有目前做為商場使用，例如行天宮地下道，也評估保留。

未來新工處規畫拆除的地下道共計12座，其中114年規畫拆除台大公館、台師大和平及行政院等3座。新工處副處長王健忠表示，這3座仍須完成文資審議、交通配套措施及舉辦地區說明會後，取得共識後才會啟動拆除，另外9座也會配合地方需求，滾動式檢討。

至於廢棄地下道的用途，除了填平，北市水利處也將一座廢棄地下道，改成滯洪池，台北市第一座變身滯洪池的地下道，位於錦州、錦西街及中山北路交叉口下的廢棄地下道，可容納的降雨量高達718噸，在民國110年完成。

人行道 北市 台大

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