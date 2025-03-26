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新北：詐騙氾濫 希望中央地方一起合作防詐

中央社／ 新北26日電

新北市府今天表示，詐騙氾濫，也存在未報案黑數；受害者無法追回損失，對打詐不滿意，對破案無感。數位發展部、金管單位、NCC應更積極防詐、阻詐力道，與地方合作打詐、懲詐。

新北市府警察局長廖訓誠今天在市政會議報告，根據165打詐儀表板，全國113年平均每月受理1萬8676件詐騙案，平均每月財產損失金額高達新台幣125億餘元。

他說，廣告投資等詐騙案實在太氾濫，許多廣告下架又上架，反詐行動追趕不及；新北市成立詐欺防制辦公室，有170名「識詐專家」，在個場合宣導識詐意識。

廖訓誠說，在「懲詐」方面，因詐欺車手全台流竄提款，跨區域犯案的背後都是同一詐團；新北推動檢、警、法院的車手整合機制，拘捕率從111年的70%提升至114年2月的82%；車手羈押率從111年的21%，提升至114年2月的37.2%。

市長侯友宜聽後表示，「我肯定懲詐的努力，否定防詐的成效」。他說，以長期從事治安的經驗觀察，詐騙從未減少，反而更惡劣、手法更細膩；許多人因擔心面子問題，且認為損失難以追回，故未報案。

侯友宜說，受詐騙金額難以追回是民眾永遠的痛，詐騙案除人民財產損失，也會傷害家庭和諧，影響與社會祥和與信任。中央只有公布被害損失金額，但並未公布實際追回的金額，應該要公開。

他說，防詐才是真道理，不存在詐騙受害人才重要。臉書（Facebook）、手機簡訊不斷出現詐騙訊息，數位發展部、金融管理單位、NCC（國家通訊傳播委員會）應更積極防詐力道。打詐不是地方政府做就有用，中央也扮演重要角色，希望一起合作，把防詐做到位。

侯友宜 打詐 詐騙

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