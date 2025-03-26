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南市前議員莊玉珠打贏確認黨籍一審 盼恢復民進黨黨籍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市前議員莊玉珠（右）打官司確認黨籍之訴，一審勝訴。聯合報系資料照片
台南市前議員莊玉珠（右）打官司確認黨籍之訴，一審勝訴。聯合報系資料照片

民進黨創黨元老蔡介雄的媳婦，台南市前議員莊玉珠在2014年在市議會議長選舉中未亮票，認為她支持國民黨的李全教，將她開除黨籍。因同案也曾被開除黨籍的其他市議員已恢復黨籍，卻不讓她恢復黨籍，打官司提出黨籍確認之訴，一審獲勝訴。莊玉珠今表示，現在黨主席是總統賴清德，即使打贏官司也要賴總統點頭同意恢復黨籍。

民進黨台南市黨部表示，尚未收到判決書，等收到後，具體了解內容後再做後續回應。

2014年台南市議會正副議長選舉，民進黨推出賴美惠尋求連任，國民黨推出李全教，但擁有過半席次的民進黨卻慘遭滑鐵盧，由李全教勝出。當時民進黨要求黨籍議員投票時亮票以表示投給賴美惠，但陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲被認為沒亮票，懷疑他們投李全教，將5人開除黨籍。蔡秋蘭、曾王雅雲打官司勝訴，都已恢復黨籍。

莊玉珠認為同一案子，既然蔡秋蘭、曾王雅雲都已恢復黨籍，她也應恢復黨籍，因此，向台北地院提出黨籍確認之訴。莊玉珠說，公公蔡介雄是民進黨創黨元老，自己自始至終都依著他的精神與原則做事，自己是下一代，卻連個民進黨黨員也不保，怎對得起父親，因此循蔡秋蘭、曾王雅雲前例打官司。

對於一審勝訴，莊玉珠說，當然希望能恢復黨籍，不過，即使贏了官司，還是要看黨主席賴清德是否同意恢復黨籍。

莊玉珠無奈地說，同一案子有人可以恢復黨籍，有人卻不行，民進黨的標準在哪裡？即使未來打贏官司，但民進黨仍不同意她恢復黨籍，但至少留下判決的證據。

李全教 民進黨 議員

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