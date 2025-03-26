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中山商圈超浮誇行穿線「台北小澀谷」 地方里長曝曾提醒這2點要注意

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
號誌秒數沒調整到位，人車爭道頻繁上演，包括公車、巷口轉彎車輛都會因時間差霸佔行穿線，搞得行人、駕駛都尷尬，成為另類的「人車地獄」。記者翁至成／攝影
號誌秒數沒調整到位，人車爭道頻繁上演，包括公車、巷口轉彎車輛都會因時間差霸佔行穿線，搞得行人、駕駛都尷尬，成為另類的「人車地獄」。記者翁至成／攝影

中山商圈上周新繪20米超寬行穿線引發熱議，有人讚「台北小澀谷」；也有人批恐變行人及駕駛都尷尬的另類「人車地獄」。在地大同區光能里長陳靜筠表示，先前她就有向交通局提醒，包括左轉車輛、及老人小孩通行速度等需求都要納入考量。

陳靜筠表示，里政、市政她都是與市長蔣萬安一條心、為市政好，不過市府做任何決策，也一定要跟地方溝通，研究可不可行。

以南京西路的超寬行穿線為例，陳說，因周邊巷弄都不大，中間變行穿線，勢必巷弄車輛要左轉南京西路要穿過這個新繪的斑馬線，但因寬度長達20米，有可能未必一次紅路燈就可以過去，「這樣的畫法很可能會卡住，對行人也會造成不友善」，尤其也要顧慮老人及小朋友的通行速度，勢必要透過調整紅路燈，但多少秒數？如何控管，都應該要審慎評估。

至於北市府本周六要在中山商圈試辦封街活動，對於未來是否能接受部分路段為徒步區？陳靜筠表示，如果要去做行人專用應該朝純粹商業區，不過光能里的住戶數多於店家數，市府決策是為了大家好，里政、市政也應該要連結，店家與住戶應要共好共榮共享，決策應要「不擾民」，站在絕大多數市民立場思考，市政會支持，但研議還是要尊重地方聲音。

北市府 行人

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