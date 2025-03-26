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猴硐貓橋嚴重鏽蝕危及安全 封閉10月施工今重新開放

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北猴硐貓橋是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落貓村的重要通道，啟用迄今已達10年，當地潮濕氣候，貓橋部分構件先前出現鏽蝕及脫落。圖／新北市觀旅局提供
新北猴硐貓橋是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落貓村的重要通道，啟用迄今已達10年，當地潮濕氣候，貓橋部分構件先前出現鏽蝕及脫落。圖／新北市觀旅局提供

新北猴硐貓橋是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落貓村的重要通道，啟用迄今已達10年，當地潮濕氣候，貓橋部分構件出現鏽蝕及脫落，考量居民及遊客通行安全，新北市觀旅局去年5月修繕，並在今天重新開放。

本次修繕重點在於補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台及坐椅，更新後的「貓橋」各構件將更安全穩固，防水性更佳，提供遊客更舒適友善的行走空間及動線體驗。

為減少施工期間造成當地交通衝擊，另設有臨時便橋供民眾通行，因貓橋位於猴硐火車站上方施工受限於台鐵相關安全規範，在不影響火車通行的前提下本工程多數採夜間施工，施工人員僅能利用凌晨無火車班次的時間工作，配合台鐵5時火車始運行，因此每日的施工時間僅有3個小時。

觀旅局表示，猴硐地區早期為一個礦業聚落，因緣際會下成為了貓咪們聚集的村落，也曾評為世界六大賞貓景點貓村，除了貓村及「貓橋」，更有猴硐煤礦博物園區可供遊客參訪，像是見證台灣礦業興衰史的瑞芳瑞三鑛業整煤場，以及願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍外，還可前往熱門的打卡景點三貂嶺生態友善隧道，穿梭牡丹車站聚落後進到三貂嶺生態友善隧道。

新北市觀旅局去年5月修繕貓橋，並在今天重新開放。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局去年5月修繕貓橋，並在今天重新開放。圖／新北市觀旅局提供

火車站 猴硐

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