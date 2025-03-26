猴硐貓橋嚴重鏽蝕危及安全 封閉10月施工今重新開放

新北猴硐貓橋是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落貓村的重要通道，啟用迄今已達10年，當地潮濕氣候，貓橋部分構件出現鏽蝕及脫落，考量居民及遊客通行安全，新北市觀旅局去年5月修繕，並在今天重新開放。

本次修繕重點在於補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台及坐椅，更新後的「貓橋」各構件將更安全穩固，防水性更佳，提供遊客更舒適友善的行走空間及動線體驗。

為減少施工期間造成當地交通衝擊，另設有臨時便橋供民眾通行，因貓橋位於猴硐火車站上方施工受限於台鐵相關安全規範，在不影響火車通行的前提下本工程多數採夜間施工，施工人員僅能利用凌晨無火車班次的時間工作，配合台鐵5時火車始運行，因此每日的施工時間僅有3個小時。