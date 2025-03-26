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新北淡水因應掃墓與賞櫻車潮 假期將實施彈性疏導管制

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。圖／警方提供
新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。圖／警方提供

新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。

一旦北新庄山區車流量大，除當地居民憑證明文件通行，警方將禁止車輛由淡金路進入北新路，並設車輛分流改道指示牌面，引導改由奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）分流上山。

當北海福座墓園區停車場滿場時，將於入口處管制車輛進入，請遵從執勤及現場工作人員引導，改從北新、大湖路口右轉至大湖路單側沿線臨時停車，並由園區內派遣接駁公車沿路接送。

由三芝區示範公墓懷恩堂、龍巖人本墓園區下山車輛，請遵循現場員警及管制設施指引，沿青溪路行駛至101縣道時禁止迴轉往淡水方向，統一直行往三芝方向，再自福海路（北9線）或經三芝市區下山。

此外，為紓解北新路下山車流，請民眾多運用替代道路，如淡水區奎柔山路、三芝區大湖路及北3線（往台北市方向）；當北新路下山車流量大，車輛一律在淡金、北新路口右轉，往北市方向車輛請行駛至新市一路口再迴轉。

淡水警分局呼籲民眾多利用各墓園區接駁專車及大眾公共運輸系統前往，出發前先行洽詢各墓園區相關動線，如自行駕車請配合員警及交管人員指揮。

淡水、三芝地區交通狀況，可收聽警廣與查看轄內CMS路況資訊，或可致電淡水警分局勤務指揮中心（02）2621-2069或興華派出所（02）2637-1851查詢相關交管訊息及路況資訊。

新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。圖／警方提供
新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。圖／警方提供
新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。圖／警方提供
新北市淡水警分局因應清明掃墓與無極天元宮賞櫻車潮，29、30日及4月3至6日將於淡水區北新路沿線，視車流量實施彈性疏導交通管制措施，提醒用路人注意。圖／警方提供

墓園 淡水 賞櫻

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