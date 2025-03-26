廢公館圓環挨轟保留2政策 蔣萬安：將重新規畫設計

北市長蔣萬安昨市政會議拍板廢公館圓環，引發兩派意見，副市長李四川昨臉書貼出一張拆圓環後的路線配置圖，遭交通網紅質疑仍要維持禁行機車、兩段式左轉？蔣萬安今天表示，已要求交通局及相關單位，即刻來對於路口做重新規畫設計。

蔣萬安今天出席中山區里長座談，對於廢公館圓環後到正交路口規畫，蔣說，因公館圓環是連續七年北市交通事故肇事熱點第一名的路口，所以這邊確實讓汽機車行經的時候，非常容易造成事故，也是行人穿越時的一個斷點、高危險的路口。所以他請交通局做了一個重新的評估及深入的研究之後，昨天拍板要將公館圓環拆除。

蔣萬安說，接下來工程面，因圓環地底下有兩根兩米的自來水幹管，必須要移除，也聯動車行地下道填平，未來也必須做整體行人行車動線的重新規畫，也因為複雜，而且工程上面的艱難，所以過去十幾年歷任許多市府都有思考過，但都動不了。

蔣說，這一次他特別再次聽取各局處的報告，也轉換思維，接下來要克服各項工程面上面的困難，所以昨天市會議宣布，決定公館圓環拆除。

蔣萬安今天也特別謝謝副市長李四川，當市府拍板確定要移除，要帶給市民朋友更加安全的這個行車空間及步行環境，怎麼樣移除這兩根這麼大的自來水幹管，及將車行地下道填平、重新行人行車動線規畫，確實非常艱困。李四川則督導及召集各局處提出可行的解決方案。