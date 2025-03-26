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中山捷運站徒步區周六登場 這處行穿線重新刨回來

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運中山誠品到新光三越三館的行穿線正在重新畫設。記者邱書昱／攝影
捷運中山誠品到新光三越三館的行穿線正在重新畫設。記者邱書昱／攝影

捷運中山站每到假日吸引大量遊客，北市府先前拋出徒步區計畫，北捷表示，未來以特定活動封街，這周六下午就會先行試辦；交工處表示，誠品到新光三越三館的行穿線也會重新畫設，日後確保行人在24小時行人專用時相行走。

北捷表示，會先以線型公園人行道配合工程去畫設封街，並配合特定活動時間先行局部、定時封街，持有通行證的居民才能開車進出。像是這周六的下午2點到4點半舉辦「心中山新生活」活動，就會先行測試南京西路23巷、25巷封街。

北捷表示，會以試辦的性質提供逛街、活動的民眾人本空間，再以此評估，討論未來長期方案，日後的整體動線會和交工處討論優化。

此外，北捷中山站1號、4號出口前，畫設20公尺寬的行穿線，而誠品到新光三越三館的行穿線則是塗銷，引起用路人不同意見。交工處長張建華說，該處本來是設置兩個路口，經過整合成為一個大路口來處，並設計成24小時的行人專用時相。

張建華說，經過這段時間內觀察，確保利用行人專用時相製造出行人行走安全的區域，因此這幾天就會再將誠品到新光三越三館的行穿線重新鋪回。同時會和周遭里長討論成效評估。

北捷 行人

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