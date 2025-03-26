中山商圈「超浮誇斑馬線」網轟超爛 蔣萬安下令3點修正

被網友封為正妹最多、最香商圈的中山商圈，上周新畫設20公尺寬行穿線，引發網友熱議，有人讚「台北小澀谷」；也有人批另類「人車地獄」；更有網友抱怨，中山站出口斑馬線變超爛，「逛百貨公司過馬路還要轉去出口過馬路？」

台北市長蔣萬安今天表示，會先恢復兩邊的行穿線，也即刻要求交通局等相關單位，進行整體入口全面整體規畫設計，方便當行人號誌可以通行的時候，可以全面的往各方向來通行。

蔣萬安也宣布，3月29日捷運公司也會在中山商圈試辦行人徒步封街，市府會持續跟地方溝通，希望能夠帶給市民朋友一個方便、安全的徒步空間，也會視目前試辦的情形來滾動式的檢討。

台北市長蔣萬安今天出席中山區里長座談，蔣也透露，他上周六時剛好也有經過，看到民眾有一些反應，所以已經即刻聯繫交通局，請交通局先就時相趕快做一個調整，恢復到一致；第二，目前也規畫全日行人專用的時相來將車輛以及行人做一個完全的區隔。

蔣萬安今天上午出席中山區里長座談，對於中山商圈新畫設的超寬行穿線引發熱議，蔣說，中山站因為商圈非常活絡發展，每碰周六、日假日時候，人潮非常多，所以上周末看到捷運公司及交工處擴大行穿線畫設，最主要就是希望讓行人能夠更方便、迅速、安全的來通行。

蔣萬安說，目前針對這個行穿線，已請交通局先就時相做調整，恢復到一致，避免行人、車輛卡住；第二，也規畫全日行人專用的時相來將車輛以及行人做一個完全的區隔；第三，目前先恢復兩邊的行穿線，也即刻要求交通局等相關單位進行整體入口，全面的整體規畫設計，方便當行人號誌可以通行的時候，可以全面的往各方向來通行。會請交通局即刻來進行。