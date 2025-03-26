快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

較寬騎樓開放停機車不開單？北市警鬆口了但有「例外」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市萬華區部分里長反映，建請北市比照新北市，讓較寬闊的騎樓可以停放機車不被開單。記者楊正海／翻攝
北市萬華區部分里長反映，建請北市比照新北市，讓較寬闊的騎樓可以停放機車不被開單。記者楊正海／翻攝

北市機車停車也常一位難求，民眾在騎樓人行道停機車，不小心就會被檢舉開單。台北市萬華區7里長在里長座談會時反映，建請北市比照新北市，讓較寬闊的騎樓可以合法停放機車不被開單，避免民怨。北市府表示，實施「機退」路段騎樓仍禁停，其他路段較寬騎樓停車，若不影響通行，會先勸導，不會馬上開單。

台北市推動機車退出騎樓、人行道政策，迄今已20年餘，目前仍持續推動中，但北市機車數量可觀，機車停車位經常供不應求，不只人行道上停機車，騎樓常停滿機車。對於里長的提案，北市交大表示，若是規畫為「機退」路段，警方一律加強取締，至於一般騎樓，若較寬闊，沒有影響行人通行，先以勸導為主。

北市府上周舉辦萬華區里長座談時，萬華區福音、雙園、頂碩、日善、忠德、和德、錦德等7里的里長，聯合向市府提案，建請北市比照新北市政府，訂定機車停放處理要點，讓較寬闊的騎樓可以合法停放機車，警察執法也有依循標準，紓解民眾屢遭開單的壓力，里長們均表示，萬華區隔壁就是新北市，為何台北市不能比照開放。

對於里長的提案，北市府表示，若是沒有劃設為「機退」的路段，若沒有影響行人，會以勸導為優先。北市府也表示，台北市「機車退出騎樓、人行道」政策，逐步在北市路段畫設機退區，未來非機退路段，會先勸導。

北市府表示，機退政策還是要繼續實施，未來推動時，會選擇適合的路段，若要劃設機退，也會考慮當地狀況，要有配套備案，避免造成交通不便，也會提醒轄區分局，若不影響行人通行，不會一直開單，若有特別的個案，再由停管處辦會勘。

北市萬華區部分里長反映，建請北市比照新北市，讓較寬闊的騎樓可以停放機車不被開單。記者楊正海／翻攝
北市萬華區部分里長反映，建請北市比照新北市，讓較寬闊的騎樓可以停放機車不被開單。記者楊正海／翻攝

人行道 北市府 騎樓

延伸閱讀

Cheap批拆公館圓環後2大限制 北市交通局：全新空白紙歸零思考

抗戰勝利80年 北市中山堂特展

新北瑞芳爪峰里擬劃停車格 標線人行道一併加入

公館圓環拆定了 北市盼年底拍板路型納人行道

相關新聞

中山商圈「超浮誇斑馬線」網轟超爛 蔣萬安下令3點修正

被網友封為正妹最多、最香商圈的中山商圈，上周新畫設20公尺寬行穿線，引發網友熱議，有人讚「台北小澀谷」；也有人批另類「人...

Cheap批拆公館圓環後2大限制 北市交通局：全新空白紙歸零思考

台北市公館圓環昨拍板拆除，台北市副市長李四川貼出拆除後的路線配置圖，遭民眾批評，更質疑是否維持禁行機車、兩段式左轉。交通...

中山捷運站徒步區周六登場 這處行穿線重新刨回來

捷運中山站每到假日吸引大量遊客，北市府先前拋出徒步區計畫，北捷表示，未來以特定活動封街，這周六下午就會先行試辦；交工處表...

較寬騎樓開放停機車不開單？北市警鬆口了但有「例外」

北市機車停車也常一位難求，民眾在騎樓或人行道停機車，不小心就會被檢舉開單。台北市萬華區7里長在里長座談會時反映，建請北市...

人口增減里鄰跟著調 新北市政會議通過：3區增7里、2區減10里

新北市去年啟動新北市里鄰編組調整計畫，今天市政會議通過，將現有1032里調整為1029里，包括淡水、林口、五股總計新增7...

福和運動公園人車動線升級 本月起施工行經工區務必小心

為提升新北福和運動公園周邊的人車通行安全與便利性，新北市高灘處針對永和區福和橋至永福橋間的河濱動線做改造，預計透過鋪面更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。