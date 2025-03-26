較寬騎樓開放停機車不開單？北市警鬆口了但有「例外」

北市機車停車也常一位難求，民眾在騎樓或人行道停機車，不小心就會被檢舉開單。台北市萬華區7里長在里長座談會時反映，建請北市比照新北市，讓較寬闊的騎樓可以合法停放機車不被開單，避免民怨。北市府表示，實施「機退」路段騎樓仍禁停，其他路段較寬騎樓停車，若不影響通行，會先勸導，不會馬上開單。

台北市推動機車退出騎樓、人行道政策，迄今已20年餘，目前仍持續推動中，但北市機車數量可觀，機車停車位經常供不應求，不只人行道上停機車，騎樓常停滿機車。對於里長的提案，北市交大表示，若是規畫為「機退」路段，警方一律加強取締，至於一般騎樓，若較寬闊，沒有影響行人通行，先以勸導為主。

北市府上周舉辦萬華區里長座談時，萬華區福音、雙園、頂碩、日善、忠德、和德、錦德等7里的里長，聯合向市府提案，建請北市比照新北市政府，訂定機車停放處理要點，讓較寬闊的騎樓可以合法停放機車，警察執法也有依循標準，紓解民眾屢遭開單的壓力，里長們均表示，萬華區隔壁就是新北市，為何台北市不能比照開放。

對於里長的提案，北市府表示，若是沒有劃設為「機退」的路段，若沒有影響行人，會以勸導為優先。北市府也表示，台北市「機車退出騎樓、人行道」政策，逐步在北市路段畫設機退區，未來非機退路段，會先勸導。