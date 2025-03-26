人口增減里鄰跟著調 新北市政會議通過：3區增7里、2區減10里

新北市去年啟動新北市里鄰編組調整計畫，今天市政會議通過，將現有1032里調整為1029里，包括淡水、林口、五股總計新增7里，三重、瑞芳共計減少10里，另有8里調整里界，全案將送新北市議會審議，若要明年選舉適用，要在今年12月24日前審定並發布實施。

新北市長侯友宜今天市政會議指出，計畫書送議會審議，過程要持續與議員、里長溝通，並取得更高共識，讓計畫如期完成。

民政局指出，新北市總人口數截至去年底達404萬7001人，較民國99年改制前的389萬7367人，增加14萬9634人，增幅達3.8%，里別人口差距愈趨明顯，林口區南勢里人口數高達3萬3894人，而瑞芳區的碩仁里僅有143人，兩者之間差距大，為合理化里、鄰長工作負擔，推動里鄰與里界調整。

民政局針對各區里數、人口數、戶數、面積與人口密度服務量分析，並考量各區居住型態、地形地貌、城市發展、區域差異性等，提出資源分配較平均方案，「里鄰調整是希望能均衡地方發展」，未來也會持續與地方溝通、協調，提升民眾生活上品質。

本次通過版本新增部分，林口區現有17里，將新增4里，將由南勢里分出「新林里」、「力行里」；湖南里分出「頭湖里」、「文湖里」；淡水區現有42里，新增2里，由崁頂里分出「新崁里」、「新市里」。

先前未曝光的五股區，也將由現有20里，新增1里，由成泰里分出「芳洲里」。

民政局地方行政科長戴世偉指出，成泰里位於洲子洋地區，目前1萬4508人(面積2.23平方公里)，升格至今人口數增加9621人排名全市第4，成長比例197%排名全市第3，僅次淡水區崁頂里(1056%)、林口區南勢里(235%)，經由地方提案，同意增加1里調整方案。

減少部分，三重區現有119里將減少4里，「中民里」與大同里合併、「長生里」與光華里合併、「大德里」與開元里合併、「雙園里」與中央里合併；瑞芳區現有34里，減少6里，「光復里」與弓橋里合併、「碩仁里」與猴硐里合併、「福住里」與崇文里合併、「銅山里」與石山里合併、「瓜山里」與新山里合併、「南雅里」與濂新里合併。

民政局副局長范姜坤火表示，新北第四屆里長任期至115年12月24日，若要在明年選舉適用，最遲要在今年12月24日前完成公告，並在明年7月前實施。