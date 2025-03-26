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福和運動公園人車動線升級 本月起施工行經工區務必小心

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
福和運動公園優化工程以化妝蓋板重新鋪設（模擬圖）。圖／新北市高灘處提供
福和運動公園優化工程以化妝蓋板重新鋪設（模擬圖）。圖／新北市高灘處提供

為提升新北福和運動公園周邊的人車通行安全與便利性，新北市高灘處針對永和區福和橋至永福橋間的河濱動線做改造，預計透過鋪面更新、增設人行專用通道等改善工程，讓行人、汽機車及單車族都能更順暢通行。

新北高灘處長黃裕斌說，福和運動公園擁有籃球場、羽球場、網球場與運動操場等多種運動設施，且鄰近福和觀光市集，吸引大量民眾前來運動與休閒，過去道路旁側溝設施老舊，影響行人通行安全。

此次改造計畫將透過噴花地坪及化妝蓋板鋪設長約350公尺、寬約70公分的無障礙人行空間，分流行人與車輛動線，避免行人與汽機車爭道，大幅提升安全性。此外，新設人行動線將直通福和橋下方，進一步提升步行便利性，讓市民散步、運動更舒適。

除人行環境改善，工程也針對低灘地自行車道進行優化，將原本3公尺寬度拓寬至4公尺，並調整路線、降低坡度變化，改善過去轉彎處容易積水問題。自行車道改善範圍長約300公尺，優化後路線將提供更平穩的騎乘體驗，提升單車族通行順暢度與安全性。

該改善工程已在本月開工，預計12月完工。施工期間可能造成不便，高灘處呼籲民眾行經工區務必小心慢行，配合現場改道標誌指引。

福和運動公園旁低灘自行車道原僅3米寬、轉彎處易積水且坡型較陡。圖／新北市高灘處提供
福和運動公園旁低灘自行車道原僅3米寬、轉彎處易積水且坡型較陡。圖／新北市高灘處提供
福和運動公園車道旁現況墩柱造成人行空間狹小。圖／新北市高灘處提供
福和運動公園車道旁現況墩柱造成人行空間狹小。圖／新北市高灘處提供
重新調整路線後拓寬為4米、降低坡度變化及改善過去轉彎處容易積水（模擬圖）。圖／新北市高灘處提供
重新調整路線後拓寬為4米、降低坡度變化及改善過去轉彎處容易積水（模擬圖）。圖／新北市高灘處提供

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