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Cheap批拆公館圓環後2大限制 北市交通局：全新空白紙歸零思考

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市公館圓環因車流量大，加上7岔路口，交通事故特別多，年年進入肇事熱點的前幾名。記者胡經周／攝影
北市公館圓環因車流量大，加上7岔路口，交通事故特別多，年年進入肇事熱點的前幾名。記者胡經周／攝影

北市公館圓環昨拍板拆除，台北市副市長李四川貼出拆除後的路線配置圖，遭民眾批評，更質疑是否維持禁行機車、兩段式左轉。交通局長謝銘鴻今受訪表示，會邀集專家、用路人一起討論標線改道，「完完全全重新歸零思考。」

網紅Cheap昨在臉書上貼出公館圓環拆除後路線配置圖，他說，公館圓環終於要拆了，但改成這樣是有比較好？「你把禁行機車、兩段式左轉拿掉，就會好很多了啦，我們偉大的國考菁英們，到底有沒有交通專業？」

謝銘鴻說，圓環拆除之後，就是一張全新空白的白紙，完完全全的重新歸零思考，所以會委託路型規畫顧問公司，同時邀集專家學者、使用者的團體，公民參與的方式來討論標線改道，甚至是機車在左右轉彎時的設計，「但最大公約數是一定要安全。」

謝銘鴻說，由於公館圓環過去至今都有擦撞、側撞等情形，或者機車因為陸行容易違規，所以也會重新考量車道數、是不是設有機車左轉車道等方式。同時調查哪些行駛路段是熱點，一併納入整體評估。

台北市政府拍板拆除公館圓環，Cheap表示，改建後繼續禁行機車、兩段式左轉，有比較好嗎？圖／取自「Cheap」臉書
台北市政府拍板拆除公館圓環，Cheap表示，改建後繼續禁行機車、兩段式左轉，有比較好嗎？圖／取自「Cheap」臉書

Cheap 北市 李四川 車道

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