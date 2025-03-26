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新北退場人行地下道大變身！永和4處改當滯洪池發揮防災新價值

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
永貞路竹林路口的人行地下道封閉後改為滯洪池，發揮剩餘價值，並減輕排水系統的負擔。記者張策／攝影
永貞路竹林路口的人行地下道封閉後改為滯洪池，發揮剩餘價值，並減輕排水系統的負擔。記者張策／攝影

新北市近年陸續拆除使用率低的人行地下道，永和區有4處活化當滯洪池，發揮在地滯洪的剩餘價值，兼具友善人本環境及防洪效果。

新北市水利局表示，都市空間開發密集，排水改善工程施作不易，將部分退場的地下道改建為滯洪池，以減輕排水系統負擔。

包含永和區林森地下道在內，有4處人行地下道封閉後轉型當滯洪池，提供約800噸滯洪容量，水利局透露，中和區員山路及中和國小兩處地下道仍在施工，預計完工後可增加約380噸滯洪量。

新北水利局副局長張修銘指出，中永和地區地狹人稠，部分地區長年有積淹水問題，早期興建的行人地下道坡度較陡，加上老舊、使用率下降，傾聽在地民意後，也找到轉型方向。

張修銘說，打造滯洪池最難就是找地點，中永和地區道路狹窄，地下道因為已有出入口，改造時能快速封閉。此外，原本地下道內的抽水馬達僅能排除少量積水，改為滯洪池後，更換為更強效的抽水設備，提升排水效率。

新北市養工處長鄭立輝表示，地下道轉為滯洪池後，可在降雨時將地面積水導入其中，待雨勢減緩後再抽出，達到緩解排水負擔的作用。

張修銘指出，地下道廢除後轉型當滯洪池，會定期檢視機具是否正常，主要支出是抽水機的電費，啟動抽水時才會產生開銷，相較於長期維護閒置地下道，轉型當滯洪池的效益更高。

針對地下道轉型的安全性，新北市養工處橋隧維護科科長黃柏升表示，每座地下道在改建為滯洪池前，都會先與水利局討論，確認結構安全與防水性，例如永貞路與竹林路口的地下道，改建前有經過完整檢測，確保不會有滲漏問題，才正式封閉並轉作滯洪使用。封閉後，路面上僅留下類似孔蓋等裝置，人行動線變順暢，對輪椅族更友善。

永貞路竹林路口的人行地下道封閉後改為滯洪池，發揮剩餘價值，並減輕排水系統的負擔。拆除後行人空間更寬廣，市容也更美觀。記者張策／攝影
永貞路竹林路口的人行地下道封閉後改為滯洪池，發揮剩餘價值，並減輕排水系統的負擔。拆除後行人空間更寬廣，市容也更美觀。記者張策／攝影
永貞路竹林路口的人行地下道封閉後改為滯洪池，發揮剩餘價值，並減輕排水系統的負擔。記者張策／攝影
永貞路竹林路口的人行地下道封閉後改為滯洪池，發揮剩餘價值，並減輕排水系統的負擔。記者張策／攝影

水利局 滯洪池

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