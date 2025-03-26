時代的眼淚 新北使用率低人行地下道逐步退場

新北市近年陸續拆除10多座使用率低的人行地下道，目前僅剩20座。其中，位於永和區竹林路與永和路二段交叉口的地下道，去年12月試封閉2個月，市府接獲15件陳情盼保留，養工處、交通局、區公所今將開會討論，評估這座人行地下道存廢。

永和竹林路旁的人行地下道試封閉期間，市民透過1999等管道陳情，要求保留地下道，有幾人意見是擔心中正橋下來的車輛速度過快，及右轉車輛可能因視線不佳沒注意到過路口行人。也有一部分人是對人行道有很深情感，有人說「那是我童年回憶」。

永和區公所工務課長張德弘表示，26日將與交通局、養工處等單位開會討論，下次開會也會邀請15名陳情人表達意見，逐步決定這座地下道未來。有考慮提出設置科技執法設備，來降低民眾疑慮。

張德弘說明，該路口已將行人穿越道位置微調，讓右轉車輛能清楚看到行人動態，確保開車者、行人都安全。

竹林路旁地下道啟用至今逾40年，隨著周邊交通條件改變，多數行人改變習慣走行穿線過馬路，地下道使用率下降，多數時間顯得冷清，區公所仍要花人力及資源維管。張德弘表示，統計發現，平均每100名行人，僅1人會選擇走地下道，主要使用者是附近的莊敬高職學生。

新北市養工處長鄭立輝指出，目前仍在使用的人行地下道多數超過30年，考量道路交通條件變遷、行人友善空間規畫及維護成本，市府近年陸續拆除10多座使用率偏低的地下道，一旦人煙罕至就容易成為治安死角，拆除後能減少管理維護負擔，也讓空間重新規畫利用。

養工處橋隧維護科長黃柏升補充，竹林路地下道試封閉目的，就是觀察行人能否適應新動線，近期相關局處、公所及地方民代會持續協商凝聚共識，若決定封閉，會有完善配套。

張德弘補充，2年前曾試封閉竹林路地下道，當時附近按摩店的視障者表達反對，憂心過馬路安全問題。市府後續在路口增設相關配套措施，改善視障者通行環境。如今，視障者疑慮已獲解決，再度討論封閉時，已無視障者提反對意見。

針對地下道存廢問題，24歲劉小姐表示，自己一直不會走地下道，主要是覺得危險，也認為拆除後市容會更美觀。33歲王先生則認為，馬路不大，直接穿越並不會花太多時間，因此地下道沒有存在的必要。37歲邱先生則表示，只有趕時間時才會走地下道，因為能不用等兩次紅綠燈到對角，但平時仍習慣走行人穿越道，對於封閉地下道並無特別意見。

新北並非所有人行地下道都會拆除，鄭立輝表示，永和福和國中、秀朗國小周邊地下道剛性需求強，每天有大量學生會走地下道，學生走地下道也較為安全，仍會保留。新店區環河人行地下道、捷運新店站旁的人行地下道也有社區居民通行需求，都會持續留用。