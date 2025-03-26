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前30分鐘免費催高使用率 新北Youbike平假日均破10萬次

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北市YouBike2.0今年3月1日起重啟租借前30分鐘免費政策，使用率攀高，考驗租借站點調度應變力。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0今年3月1日起重啟租借前30分鐘免費政策，使用率攀高，考驗租借站點調度應變力。記者黃義書／攝影

新北市YouBike2.0公共自行車3月起實施前30分鐘免費，加上近期天氣好，民眾租借騎乘通勤或出遊意願高，新北交通局統計上周（3月17至23日）Youbike2.0自行車租借次數，平日每日約10.5萬次、周末假日每日約10.8萬次，相較2月每日平均租借量成長近28%。

交通局簡技吳政諺說，調查發現96%借用者騎乘時間在半小時內，前半小時免費政策，等於多數民眾都受惠。上路車輛增多，為避免亂象，雙北也加強違規取締。6大違規行為包括騎樓騎乘、闖紅燈、車道逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛中使用手機、附載人員，每次違規記1點，1年內累積3點將被停權14天，累積7點停權1年。

Youbike2.0自行車站點密度高，除了在都會區代步方便，也可當小旅行工具。吳政諺表示，春暖花開，三芝三生步道的藍天與燈籠相輝映，民眾可於三芝國中站、三芝兒三公園等Youbike租賃站租借自行車前往；另外，2025萬金杜鵑花展展期至3月30日，民眾可於金山區展區中山溫泉公園Youbike租賃站借車，沿濱海公路騎程約30分鐘至萬里區行政中心站還車，散步到萬里區萬里觀光公園及瑪鋉運動公園展區賞花。

交通局在三貂嶺生態友善隧道周邊也設置Youbike租賃站，遊客可騎乘在洞口處拍出網美鏡面倒影照，也提醒從三瓜子隧道至壁掛棧橋段，自行車須採步行牽引以確保雙向通行安全。

此外，2025雙北世界壯年運動會將在5月17日至5月30日登場，交通局持續在市境內相關場館附近設置YouBike租賃站，歡迎選手及民眾多加使用。YouBike租賃站位置及車輛車位狀況，可上YouBike官網或下載官方App即時查詢，騎車前要登錄會員確認自身已投保免費公共自行車傷害險。

新北三芝三生步道的藍天與燈籠相輝映，民眾可於三芝國中站、三芝兒三公園等Youbike租賃站租借自行車前往，享受小旅行樂趣。圖／新北市交通局提供
新北三芝三生步道的藍天與燈籠相輝映，民眾可於三芝國中站、三芝兒三公園等Youbike租賃站租借自行車前往，享受小旅行樂趣。圖／新北市交通局提供
在三貂嶺生態友善隧道有設置Youbike租賃站，遊客可在洞口處拍出網美鏡面倒影照。圖／新北市交通局提供
在三貂嶺生態友善隧道有設置Youbike租賃站，遊客可在洞口處拍出網美鏡面倒影照。圖／新北市交通局提供
新北市YouBike2.0今年3月1日起重啟租借前30分鐘免費政策，使用率攀高，考驗租借站點調度應變力。記者黃義書／攝影
新北市YouBike2.0今年3月1日起重啟租借前30分鐘免費政策，使用率攀高，考驗租借站點調度應變力。記者黃義書／攝影

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