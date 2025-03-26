公館圓環終於要拆 Cheap批改建後2限制：有交通專業？

台北市公館圓環為台北市連7年肇事熱點第一名，市長蔣萬安拍板拆除。副市長李四川昨天在臉書PO出「公館圓環拆除後路型配置」圖，他說，台北市政府將填平公館圓環地下道，回復正交路口。關注交通安全的百萬網紅「Cheap」在臉書表示，史上最垃圾圓環要拆除了，但改建後繼續禁行機車、兩段式左轉，有比較好嗎？

Cheap表示，台北公館圓環是「史上最腦殘的低能垃圾圓環」，有「紅綠燈＋兩段式左轉＋對不準的標線」。國外圓環沒紅綠燈，一樣絲滑順暢，如巴黎凱旋門圓環1天有10萬輛車流，但遵循「進圓環的車要讓圓環內的車先行」。反觀台灣的圓環要等紅綠燈，「機車還要等兩個，才能完成史詩級的兩段式左轉，進去1圈，心累了3圈」。

「我不知道台灣這種反直覺的交通設計，到底有啥好處？」Cheap表示，他認為唯一的合理解釋，就是故意設計的難走，要開用路人罰單補預算的，公館圓環一年可以開出5000張罰單。「現在好了，公館圓環終於要拆了，啊改成這樣是有比較好逆？你把禁行機車、兩段式左轉拿掉，就會好很多了啦！我們偉大的國考菁英們，到底有沒有交通專業？」

網友留言，「沒有，我們可是先禁國家」、「我人生第一張罰單在公館圓環」、「重點是公車專用道拆了到底要幹嘛，那段沒專用道會很精彩」、「還有把公車專用地下道填平，讓公車一起加入混戰」、「圓環還要兩段式左轉，不能繞叫什麼圓環」、「之前歐洲自駕，多數圓環都沒再用紅綠燈的，但這很考驗整體國家駕駛素質」、「台灣大部分駕駛進圓環都亂走呀，不管開了幾年車資歷的都一樣」、「困難點是三寶」、「身為在地人實在很怕接下來的交通黑暗期」。