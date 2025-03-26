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具台北意象 其他3圓環存廢待評估

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導

北市府拍板拆除公館圓環，目前轄內還有仁愛、景福門和三民圓環共3個圓環，是否規畫除？副市長李四川表示，先處理公館圓環，因公館圓環事故最多、加上講了非常久，等公館圓環處理完，再來評估其他圓環存廢。

北市交通局長謝銘鴻也表示，相比之下，仁愛、三民、景福門圓環交通事故數較少，且有替代路線等，加上有民眾有不同聲音，認為3處圓環有台北意象，因此會持續搜集意見。

「早就該拆了。」台灣大學土木系交通工程組教授張學孔直言，公館圓環的入口流量，早已超過圓環所能負荷，加上周邊路型複雜，交通事故全北市最高。有好幾位台科大、台大教授好友，都曾在公館圓環發生車禍，包括分流、併入車流等動線，都比其他路口更複雜。

張學孔說，公館圓環因有公車專用道，利用圓環下方的車行地下道讓公車優先通行，不過權衡公車優先通行，以及整體車流更順暢安全下，他支持北市府拆圓環，市府應將圓環路型做更好優化、配置，也就是說，將圓環拿掉，有限空間重新配置，讓車流單純、順暢，也可增加人行和自行車空間。

他也舉台科大要到對面汀州路或基隆路西側為例，行人幾乎都要繞一大圈，極度不友善，公館圓環未來有很大的改變空間，可讓整體行車更安全順暢。

至於工程難度，張認為，相較先前拆北門高架，及幾個圓環改造工程，應不是問題，不過還是要提醒，公館圓環車流量本來就很大，施工期間，市府要做好交通維持計畫，也要加強宣導。

交通事故 公車 北市府

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