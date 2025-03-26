北市拆公館圓環 最快明年春節施工

公館圓環為北市連7年肇事熱點第一名，市長蔣萬安昨拍板拆圓環，預估肇事率將降3成。蔣萬安說，將填平公館車行地下道、圓環改為正交路口；副市長李四川表示，工程最大困難在下方2根2米大原水幹管，最快明年春節就可施工。

北市府先前朝縮小、廢除公館圓環兩方向研議，近期才拍板直接廢掉。交通局統計，公館圓環近3年事故件數分別為111年260件、112年269件、113年276件及今年34件。

蔣萬安昨主持市政會議表示，公館圓環存廢，在市府內部討論很久，自2018年起，基隆路與羅斯福路口的公館圓環已連續7年是北市肇事熱點第一名路口。當地的圓環設計讓汽機車易發生事故，也是行人穿越時的斷點、高危險路段，須正視且解決。

「這是比拆除和平新生天橋更艱鉅的工程。」蔣萬安說，安全絕對是市府最優先考量，市府原希望能保留公車專用地下道，但因地下道通風井、抽水設施無法移除，加上下方還有大型自來水管線等設施，所以必須填平地下道，公車專用道改為平面。

李四川表示，廢公館圓環主要兩點考量，第一，交通事故特別多，尤其機車，只要是文山區議員都希望廢圓環；另一考量點，工程最大困難在圓環下方有2根直徑2米的自來水大原水幹管，「要挖下去也不是、抬上來也不是」，因此決定填掉地下道。

李四川說，工程預計6、7月可完成規畫設計，若順利，最快明年春節就可施工填平車行地下道、遷移原水幹管。交通局長謝銘鴻表示，未來將擴大人行道、自行車道空間，預計年底路型會定案。

交工處長張建華表示，初步規畫地下道填補後，會於東南角等繪製槽化線，避免其他車流駛入十字路要道；羅斯福路四段會配置2米中央分隔島、3.2米公車專用道，及各3米的3線直行及左轉車道，並預留3.3米人行道。根據模擬，預估肇事率將降30％，確保安全。

北市議員趙怡翔、徐弘庭等人都樂見公館圓環拆除。趙說，該路段為交通熱點，要在不影響交通順暢前提下施工；徐也說，拆公館圓環工程上最難處理的，應是下方有原水管線，市府施工應確實規畫配套。