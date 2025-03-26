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人口逾30萬 新店將再蓋運動中心
新北市長侯友宜昨到新店區主持行動治理座談，宣布新店即將有第二處國民運動中心。侯說，近年新店區發展快速，人口已突破30萬人，第二座運動中心將在今年底定案，滿足市民需求。
新北現有16座運動中心、2座水上運動中心，板橋第二座國民運動中心正興建，預計明年10月完工，同時新北市府在三重、中和、新莊及新店，也規畫增設第二座運動中心。
新店國民運動中心與區公所同一棟大樓，運動中心占5個樓層，有游泳池、綜合球場、體適能中心等。
57歲白姓婦人說，她幾乎每天都會到運動中心游泳，平日還好，但假日人會很多，期待新店區多一處運動中心，有助於分散人潮，使用上更有品質。
另，三鶯國民運動中心更名為「三峽國民運動中心」後回歸，歷經5個月閉館整修，昨起重新開幕，即日起至31日全館免費試營運。
新北體育局說，三峽運動中心經市府ROT重新招商，由全越運動事業股份有限公司接手營運，封館5個月整修，全面更新體適能運動器材、整修游泳館池、羽球場地設施、全館電力及空調管線檢修，提供民眾安全舒適的運動空間。
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