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碧潭水岸褪色 新北市府覓回春藥
新北新店碧潭風景區近年人氣下滑，商圈發展受影響，碧潭餐飲遊憩區招商兩度流標，周邊商家經營困難，民代質疑市府太消極。市長侯友宜昨說，招商過程遇到挑戰，將尋找解決方案。
新北市觀旅局指出，碧潭餐飲遊憩區因位處河川行水區，受極端氣候及設備防汛撤離需求影響，營運成本增加，導致招商不易，正檢討招標合約條件，針對營運模式及租金機制提出更具彈性方案，活絡碧潭水岸觀光。
昨天雖是平日，但因為好天氣，吸引不少遊客到碧潭踏青。45歲遊客李姓婦人表示，碧潭風景優美，有長椅可坐著看風景聊天，期待有更多商店進駐。
市議員陳乃瑜說，碧潭早年是八大風景區之一，近年人潮減少，碧潭開放式座位區設計，在極端氣候下影響人潮，太熱太冷會讓人卻步，也建議市府調整水舞展演時間，避開梅雨季。
另，新店碧潭大橋北側農業區F單元面積約22.87公頃，鄰近安坑交流道、捷運小碧潭站及安坑輕軌安康站、陽光運動公園站，昨經內政部都市計畫委員會審議通過未來規畫為停車場用地、公園用地、社會福利設施用地等公設。
新北市城鄉局說，F單元位於新店溪左岸，隨著計畫範圍東側的新店溪第二期堤防2022年3月完成，此處不再是防汛缺口，而且北側溪洲阿美族部落生活園區一、二期園區已完工，部落族人接續入住，有完善周邊各項公共設施與社福功能的必要性。
市議員黃心華表示，新重劃區不只是住得進去，也要住得舒服，市府應拿出整合能力，打造F單元成為真正宜居的環境。
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