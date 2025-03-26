北市「一國中學區一日照」 進度6都墊底

衛福部與地方共推的「一國中學區一日照」，目標全台814個國中學區均有日照服務資源，但北市布建達成率六都最低，長照業者坦言，許多人擔心長照事業影響房價，造成阻力；社會局指出，還未開辦的有16個學區，皆有規畫期程。

議員陳宥丞指出，截至去年11月底，各縣市的日照中心資源，新北一學區一日照的達成率為89.9%、桃園91.5%、台中88.8％、台南及高雄市均達100%。不過反觀北市，目前一學區一日照達成率僅84.7％，六都最低。

陳指出，可理解北市地狹人稠房租高，面臨高齡長者多，老舊校舍、老屋子更多，市府左支右絀下，一邊要快改建老校舍、一邊又要支援日照據點，難度很高，不過因應超高齡社會，市府應盡速盤點相關空間資源。

長照業者林郁翔也分析，很多地主、房東長照事業屬於嫌惡設施，擔心影響房價，就算有業者願意租，有些大樓建築老舊不符建築法規，例如，若服務人數40人，面積至少要達240平方公尺，就要有雙向逃生梯，很多建築就已不符法規，加上北市房租都不便宜，成本愈高、利潤愈少，在北市設長照機構就非業者首選。

社會局專委楊雅茹也說，每個學區狀況不同，例如松山區西松高中學區範圍就涵蓋到松山機場，占了很大面積，可以選擇布建位置就不多，但同樣在旁邊另一所國中學區合適點多，同時就有3個日照中心，業者也會考慮便利性、租金、法規等狀況。

社會局表示，北市共計72學區，已開辦56學區，尚未開辦的16個學區日照，皆已有規畫及開辦期程，達成率會達100%；至於北市現有設置共78家老人日照中心，共可收托3480人，高於推估日照需求1.3倍。

社會局說，衛福部先前提出「一國中學區一日照」政策目標後，今年衛政考評也改為整體日照涵蓋率的計算方式，非僅以國中學區布建率，為日照資源唯一目標。