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新北淡水新市鎮北投子溪步道 櫻花盛開居民幸福賞花

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新市鎮北投子溪畔步道旁，有上百棵的櫻花樹正在盛開，許多散步經過的民眾也擋不住粉色浪漫的氣氛，拿起手機拍照。 圖/紅樹林有線電視提供
淡水區新市鎮北投子溪畔步道旁，有上百棵的櫻花樹正在盛開，許多散步經過的民眾也擋不住粉色浪漫的氣氛，拿起手機拍照。 圖/紅樹林有線電視提供

位在新北市淡水區新市鎮，在北投子溪畔步道旁，有上百棵的櫻花樹正在盛開，附近居民說，櫻花每年的三月中旬都會盛開，而且鄰近住宅區，是平常散步的地方，只要到春天花開時刻，就會特別的美麗，居民更直呼說能夠住在北投子溪畔旁真的很幸福，一整排的櫻花樹盛開，許多散步經過的民眾也擋不住粉色浪漫的氣氛，拿起手機拍照。

民眾說，這幾天氣溫回暖，天氣放晴，櫻花樹就開始綻放，每天都是晴天的狀況之下，更讓櫻花盛開滿滿，在北投里從中山北路一段沿著北投子溪畔步道，往北新路方向，到了土地公廟旁，這短短幾9百多公尺的步道，就種了上百棵的櫻花樹，都是過去十年北投子里長張麗卿所種植，就是希望在市區當中的休閒步道，增添許多美麗的花朵。

淡水新市鎮市區住宅旁邊，就近可以欣賞到美麗的櫻花，這些都是北投子里長張麗卿十多年前開始種植，當初就是看到北投子溪畔步道缺少了綠美化的植栽，因此想到種植吉野櫻花，一種就是十年，加上去年剛啟用的櫻花妹公仔，更讓整條步道搭配櫻花更美麗，打造成一座北投子溪畔櫻花林生態步道，整體一起開花的盛況，可說是相當美麗。

北投 櫻花 淡水

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