新北三芝美食點點名 三和社區邀三芝幼兒園學童下田拔蘿蔔

春暖花開，氣候回暖，不少年初種下的農作物也到了採收的季節。三芝區的三和社區發展協會理事長江慶崇，在三生步道旁耕種了一塊田地，種植了許多的作物，而白蘿蔔到了收成時節，就邀請三芝幼兒園的小朋友來體驗拔蘿蔔，也讓孩子們透過家鄉的農產、食物要來認識家鄉。

三芝幼兒園園長朱詩穎說，很高興受到三和社區發展協會的邀請來拔蘿蔔，剛好幼兒園的課程進行到三芝美食點點名，不只是吃家鄉的美食，還要認識家鄉土壤所孕育的作物，而三和社區發展協會相當用心，不只是讓孩子們體驗拔蘿蔔的樂趣，也特別留了一小塊地要帶著小朋友種植玉米，學習更多關於家鄉的農作物。

三和社區發展協會理事長江慶崇表示，每年都會邀請三芝幼兒園的小朋友來到田裡拔蘿蔔體驗，這次讓孩子們採收的品種是關東煮蘿蔔，小巧可愛正好適合小朋友採收，而社區也期待食農教育從小札根，更讓孩子們透過親土與認識農作物的過程，更加的認識家鄉與愛護家鄉。