新北瑞芳爪峰里擬劃停車格 標線人行道一併加入
為舒解瑞芳地區停車需求，市府交通局預計在三月底前完成三爪子坑路106巷口到東和路33號道路兩側汽車停車格的繪製，但又有民眾反映沒有人行道行走不安全，因此也將在此路段劃設標線型人行道，雙管齊下解決停車亂象並提升行人安全。
市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，這次交通局預計在三爪子坑路106巷口到東和路33號劃設停車格，目前預計可規劃三十餘位，另有民眾提出此路段行人通行危險多，希望能一併劃設標線型人行道。
爪峰里里長簡明慧表示，很感謝市議員林裔綺服務處方面，協助爭取紓解地方停車位的需求，這次也一併將行人通行需求加入，這次施工將會把停車格和標線型人行道一起完成，使得停車還有人行需求都能加分。
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