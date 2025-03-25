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新北女路分享交流 「新北菁桐女路」看見城鎮之美

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
新北巿社會局及新北市婦女服務中心於民國109年，以「偏鄉婦女培力」為主軸，鼓勵偏鄉婦女參與在地女性導覽人員培訓，並於日前進行114年社造工作坊課程，邀請淡水女路前來分享。 圖/觀天下有線電視提供
新北巿社會局及新北市婦女服務中心於民國109年，以「偏鄉婦女培力」為主軸，鼓勵偏鄉婦女參與在地女性導覽人員培訓，並於日前進行114年社造工作坊課程，邀請淡水女路前來分享。 圖/觀天下有線電視提供

新北巿社會局及新北市婦女服務中心於民國109年，以「偏鄉婦女培力」為主軸，發展新北市第一條以女性故事為特色的「新北菁桐女路」，鼓勵偏鄉婦女參與在地女性導覽人員培訓，並於日前進行114年社造工作坊課程，邀請淡水女路前來分享。

上課的學員在婦女會理事長李素真的邀約下，一大早就到平溪市民動中心等待上課，上課時聚精會神專心聆聽，淡水女路以共學、共玩、共好出發，以人為本與在地的連結思維引領女力再度發光，讓城市與鄉鎮之美被發現。

旅學堂創辦人李琪老師暢談，淡水女路的共創之路，以人為本的在地連結新思維引領女力再度發光用不一樣的視角，以共學、共玩、共好看見城市與鄉鎮之美

平溪區公所社會人文課課長劉郁芬表示，平溪曾經繁華的黑金歲月，文化底蘊深厚，菁桐女路將帶領大家漫遊山水離塵不離城。感謝今日參與上課講評的老師許主冠，也感謝今日參與上課的李琪、林秀貞老師，也期待菁桐女路破框而出越來越棒。

平溪 淡水

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