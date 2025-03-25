北市公館圓環拆除 交通局：年底路型定案

台北市長蔣萬安今在市政會議拍板拆除公館圓環。交通局長謝銘鴻補充，持續與市府工程單位商討，預計年底的路型能夠定案，初步規畫是採正交路口，並以人本交通為主。至於北市其餘的圓環，他說，會持續搜集意見。

根據交通局數據顯示，在民國111年年公館圓環的汽機車側撞、擦撞事故率達30%。肇因又以變換車道不當有14件、違反特定標誌禁制有13件、左轉彎未依規定也有12件，加總各項約有68件。

謝銘鴻表示，去年議會關心圓環議題時就有提出相關交通分析，在與副市長李四川及相關工程單位商討後找到解方，才會由市長蔣萬安今天宣布，路型的設計會以安全為考量，同時朝向人本規畫為主軸，預計年底會有路型的定案。

謝銘鴻說，圓環的拆除及之後的路型規畫，市府都有一直討論，初步朝向將圓環調整成正交路口，民眾也能較為直覺反應，同時會擴大人行道、自行車道空間。

交工處長張建華說，初步規畫在圓環地下道填補後，會於東南角方向等繪製槽化線，以避免其他的車流駛入十字路要道，而羅斯福路四段往萬隆方向的路型，會以設置2公尺的中央分隔島、一條3.2公尺的公車專用道，以及各3公尺的三線直行車道及一條左轉車道，並預留3.3公尺的人行道。

張建華也說，過去曾有做過模擬，預估肇事率會降低30％，不過，也因為該路段本身為交通要道，曾試做模擬，若拆除圓環交通壅塞狀況不會比較改善，但是能夠確保用路安全。

至於北市其他的圓環是否也會陸續拆除？謝銘鴻表示，相比之下仁愛、三民、景福門圓環從交通事故數據來看較少事故，且有替代路線等，加上也有民眾認為三處圓環有台北意象的不同聲音，因此持續搜集意見。